Kelava: Kad je Koch došao, bio sam klinac i rekao mu da računa na mene. I sad mu kažem isto...

Nisam znao i šokirao sam se kad sam pročitao da je Koch teško bolestan. Nadam se, vjerujem, da će pobijediti ovu tekmu života, rekao nam je Ivan Kelava (36) jutro nakon što je medije preplavila vijest da bivši Dinamov golman Georg Koch (52) boluje od raka gušterače i liječnici su mu prije godinu dana dali još pola godine života.

Koch je za Dinamo branio 2007/08. sezone, nahvalio je Modrića kao ponajboljeg na svijetu već tada, Vukojevića kao vrlo zahvalnog igrača, Mikića kao šaljivca, igra je puno utakmica s Mandžukićem, Čalom, Ettom, Sammirom, Tadićem, Drpićem, Pokrivačom, Schildenfeldom, Vrdoljakom, Balabanom...

REUTERS | Foto: REUTERS/Davor Plukavec/Pixsell

- Sa mnom se najviše družio. I na treninzima, a i uvijek smo bili zajedno izvan treninga, dolazio je k nama na ručak, na roštilj, išli smo na piće... Da, u Zagrebu je živio s obitelji, ali to ga nije sprječavalo da se druži s nama, haha - priča nam Kelava.

Koji je, kako to bude u životu, s godinama izgubio kontakt.

Kelava: Koch je tražio trenera da ja branim

- Otprilike pet godina nakon što je otišao smo još održavali kontakt. Sad ću mu se svakako javiti.

Dobro, kako to da se najviše zbližio baš sa 16 godina mlađim suigračem?

- Došao je kao iskusan golman, a ja sam doslovno bio golobradi dječak, ali od početka smo 'kliknuli'. Prišao sam mu i rekao 'Ako ti mogu ikako pomoći, možeš se osloniti na mene' i to mu se jako dopalo pa me odmah od prvog dana 'uzeo pod svoje'. Osim što sam od njega dosta toga učio, on se brinuo o meni pa je tako uoči gostovanja kod Međimurja, kada smo mogli matematički osigurati naslov, rekao stožeru, trener je bio Zvonimir Soldo, da stave mene na gol, da sam to zalužio svojim trudom. I ja sam branio dobro, pobijedili smo i osigurali titulu.

hajduk-dinamo kup | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Koch je, kaže, na terenu bio pravi njemački profesionalac, ali je izvan terena poprimio hrvatski štih.

- Pazio je na svaki detalj na svakom treningu, upućivao ako nešto nije bilo dobro... A izvan terena je baš bio jako druželjubiv.

Je li dolazio u Zagreb kasnije?

Dinamo pozvao Kocha

- Koliko znam, jedanput je došao, ali tada smo se mimoišli.

Navijači pamte njegove obrane, ali i kultnu izjavu kako je Maksimir pravi stadion staroga kova, na kojem se osjeti vonj znoja i urina.

Pixsell | Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it/instagram

- I često spomenem tu izjavu te navedem njezina autora. Top izjava, baš je pogodio u srž. Jer koliko god Maksimir često nazivaju ruglom, za mene je to najljepši stadion na svijetu. Uz miris urina, haha!

Dinamo je pozvao Kocha da dođe prvom prilikom, možda i na proslavu naslova.

- Vidjet ćemo se sigurno kad dođe u Zagreb. I, kao što sam mu rekao prije 16 godina, i sad ću mu reći 'Ako mogu ikako pomoći, računaj na mene'...