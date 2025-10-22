Jedini dres koji sam si sačuvao iz igračke karijere je baš onaj iz Malmöa. Nikad mi nije najbolje sjeo nadimak 'sveti', ali i tako mi danas dobacuju navijači Dinama, kaže nam junak pobjede "modrih" iz 2011.
Kelava za 24sata: Šveđani su me psovali na hrvatskom! Zbog te utakmice mučilo me i zdravlje
Uh, od tog Malmöa mi je prošlo puno, baš jako puno vremena. Znate što, pa moja najstarija kći Mia krštena je samo dva dana prije tog gostovanja u Malmöu, pa najbolje po njoj vidim koliko je vremena prošlo, ha, ha, priča nam dobro raspoloženi Ivan Kelava (37), nekad junak, a danas pomoćni trener golmana Dinama.
