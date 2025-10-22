Obavijesti

EKSKLUZIVNO: JUNAK IZ MALMÖA PLUS+

Kelava za 24sata: Šveđani su me psovali na hrvatskom! Zbog te utakmice mučilo me i zdravlje

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 5 min
Kelava za 24sata: Šveđani su me psovali na hrvatskom! Zbog te utakmice mučilo me i zdravlje
Dinamo nakon 12 godina ušao u Ligu prvaka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Jedini dres koji sam si sačuvao iz igračke karijere je baš onaj iz Malmöa. Nikad mi nije najbolje sjeo nadimak 'sveti', ali i tako mi danas dobacuju navijači Dinama, kaže nam junak pobjede "modrih" iz 2011.

Uh, od tog Malmöa mi je prošlo puno, baš jako puno vremena. Znate što, pa moja najstarija kći Mia krštena je samo dva dana prije tog gostovanja u Malmöu, pa najbolje po njoj vidim koliko je vremena prošlo, ha, ha, priča nam dobro raspoloženi Ivan Kelava (37), nekad junak, a danas pomoćni trener golmana Dinama.

