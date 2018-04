Kevin de Bruyne dao svoj glas najvećem rivalu: Zaslužio je!

Napadač Liverpoola Mohamed Salah i veznjak Manchester Cityja Kevin de Bruyne briljirali su ove sezone u Premier ligi.

De Bruyne je cijelu sezonu glavni favorit za igrača godine u Engleskoj, koju dodjeljuje Udruga profesionalnih nogometaša, zbog njegovog doprinosa u Cityjevom osvajanju naslova. Ali, Salah mu sa svojih 37 golova, od čega 29 u prvenstvu, puše za vratom.

Cityjev 26-godišnji Belgijac mogao je glasati za Harryja Kanea kako bi sebi povećao šanse za osvajanje, ali odlučio je napraviti upravo suprotno. Javno je priznao da Salah zaslužuje ovu nagradu i dao Egipćaninu svoj glas.

Ususret četvrtfinalu Lige prvaka ovu srijedu između Cityja i Liverpoola, de Bruyne je za BT Sport izjavio:

- Glasao sam za Salaha kao igrača godine jer on to zaslužuje. Ne znam koga bi drugog odabrao, a da nije iz moje momčadi.

- Ne znam hoće li on glasati za mene... Ja sam fer, ako osvoji osvoji... Po meni, favoriti smo on, ja, Kane i David Silva.

Novinar BT Sportsa objavio je na Twitter sliku njegovog glasačkog listića kao dokaz, na kojem se vidi i da je u kategoriji mladog igrača godine glasao za Davinsona Sancheza.

Classy @DeBruyneKev reveals who he voted for as @PFA Player of the Year.

It was @22mosalah !

And De Bruyne provided me with proof. His ballot paper is below.

See the interview on @btsport 2 from 6:30pm tmrrw.@LFC v @ManCity #LIVMCI #UCL pic.twitter.com/07NevED8Ro