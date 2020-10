'Khabib je slomio stopalo prije tri tjedna i nije mi rekao. Što dalje? Zaista nemam pojma...'

Ne pitajte me koji se k**ac događa, niti što će se događati u budućnosti jer zaista nemam pojma. Bio sam ovdje pet tjedana i prolazim kroz ovu usranu godinu, rekao je jasno White

<p><strong>Khabib Nurmagomedov</strong> je svladao <strong>Justina Gaethjea</strong> u UFC-ovoj borbi u Abu Dhabiju i potom objavio kraj svoje blistave, neporažene karijere!</p><p>- Način na koji je reagirao na vaganju, kako je izlazio u oktogon. Disao je teško, nije ličio na sebe, ali wow! Navodno je bio u bolnici jer je slomio stopalo prije tri tjedna. Dva slomljena prsta, tako nešto... Nikome nije rekao. On je jedan od najčvršćih ljudi na svijetu,on je broj jedan na 'pound for pound' rankingu. Moramo stavljati Khabiba s najvećima, u raspravu o najvećem svih vremena. Kad se ljudi žele boriti, žele. Neka se on odmori od gubitka svog oca, mi smo svi sretni što smo vidjeli ovo večeras, a dalje - tko zna - započeo je prvi čovjek UFC-a <strong>Dana White.</strong></p><p>- Ne mogu vam reći što sam planirao - rekao je White na pitanje oko toga što je to 'veliko' planirao za Khabiba nakon ove borbe, a sad je očigledno palo u vodu.</p><p>U UFC-u se brojni umirove pa potom vrate u svijet borbi, no Dana White misli kako je Khabib otišao zauvijek:</p><p>- Vjerujem mu, da - rekao je White.</p><p>Nakon odlaska Nurmagomedova pojas lake kategorije je bez vlasnika, a Conor McGregor i Dustin Poirier bore se u siječnju. Na pitanje hoće li to biti borba za sad praznu poziciju nositelja, White je odgovorio:</p><p>- Nemam pojma. Stvarno nemam pojma. Ne pitajte me koji se k**ac događa, niti što će se događati u budućnosti jer zaista nemam pojma. Bio sam ovdje pet tjedana i prolazim kroz ovu usranu godinu. Jedva čekam doći kući pa ću vidjeti što dalje, okej? Uživajte - rekao je White i odlepršao s konferencije.</p><p> </p>