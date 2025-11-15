Khabibov nasljednik Mahačev vraća se u kavez i napada drugi pojas. Evo gdje gledati UFC 322

Ove subote ljubitelji MMA sporta gledat će prema New Yorku, gdje će legendarni Madison Square Garden ugostiti jedan od najočekivanijih događaja godine, UFC 322. Glavni program, koji počinje četiri sata ujutro po našem vremenu, donosi dvije borbe za titulu u kojima dvoje bivših prvaka traže status besmrtnika ulaskom u ekskluzivni klub dvostrukih UFC šampiona. Prijenos borilačkog spektakla bit će na programu Arena Fight.

U glavnoj borbi večeri, prvak velter kategorije Jack Della Maddalena brani pojas protiv donedavnog kralja lake kategorije, Islama Mahačeva. U sunaslovnoj borbi, neprikosnovena Valentina Ševčenko stavlja na kocku svoju titulu u muha kategoriji protiv bivše prvakinje slamka kategorije, opasne Zhang Weili.

Sraz stilova za velter krunu

Glavna borba večeri nudi klasičan sukob stilova i intrigantnu priču. Islam Mahačev (27-1), štićenik Khabiba Nurmagomedova, dominirao je lakom kategorijom, obranivši naslov četiri puta prije nego što ga je upraznio kako bi se okušao u većoj kategoriji. S nizom od 15 uzastopnih pobjeda, pobjedom u subotu izjednačio bi se s legendarnim Andersonom Silvom za najduži pobjednički niz u povijesti promocije.

S druge strane kaveza stoji Jack "JDM" Della Maddalena (18-2), neporaženi prvak koji je pojas osvojio u svibnju dominantnom pobjedom protiv Belala Muhammada. Australac je u impresivnom nizu od 18 pobjeda i nije osjetio gorčinu poraza od 2016. godine. Poznat je kao elitni udarač, no u posljednje vrijeme pokazao je značajan napredak u obrani od rušenja, što će mu biti ključno protiv hrvačke mašine kakva je Mahačev .

Kladionice vide Makhacheva kao osjetnog favorita. no mnogi analitičari upozoravaju da bi veličina, snaga i udaračka tehnika Della Maddalene mogle predstavljati probleme s kojima se Dagestanac do sada nije susretao.

Foto: Profimedia

Bitka najboljih za naslov prvakinje

Prije glavnog događaja, oktogon će zapaliti dvije ponajbolje borkinje svih vremena. Valentina Ševčenko (24-4-1), dugogodišnja vladarica muha kategorije, brani pojas protiv Zhang Weili (25-3), koja je napustila tron slamka kategorije za priliku da osvoji zlato u drugoj diviziji.

Ševčenko je poznata po svojoj tehničkoj perfekciji, kirurški preciznim kontra-udarcima i iznimnoj borilačkoj inteligenciji. S druge strane, Zhang donosi nevjerojatnu snagu, eksplozivnost i pritisak koji lomi protivnice. U posljednje vrijeme značajno je unaprijedila svoje hrvanje, što je demonstrirala protiv vrhunskih hrvačica.

Ovaj je meč na papiru izuzetno izjednačen, što potvrđuju i koeficijenti koji Ševčenko daju tek blagu prednost. Dok jedni vide prednost u Valentininoj veličini i iskustvu u velikim borbama, drugi vjeruju da će agresivnost i zaokruženost vještina donijeti pobjedu kineskoj borkinji.

Ostatak programa jamči vrhunski MMA

UFC je za povratak u New York pripremio program ispunjen relevantnim i uzbudljivim borbama:

Sean Brady - Michael Morales: Ključni okršaj u velter kategoriji između drugog i osmog izazivača. Brady je vrhunski hrvač, dok je neporaženi Morales opasan udarač. Pobjednik ovog meča bit će korak do napada na titulu.

Leon Edwards - Carlos Prates: Bivši prvak Edwards pokušava se vratiti na pobjedničke staze protiv Carlosa Pratesa, brazilskog nokautera u usponu. Ovo je klasična borba veterana protiv nadolazeće sile.

Benoit Saint Denis - Beneil Dariush: Borba u lakoj kategoriji koja bi mogla odrediti budućnost oba borca. I Saint Denis i Dariush traže povratak u sam vrh divizije nakon nedavnih poraza.