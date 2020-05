Khabibov otac probudio se iz kome! U teškom je stanju...

Khabibov otac, Abdulmanap Nurmagomedov (57), napokon se probudio iz kome. On se nalazi u vojnoj bolnici u Moskvi, a pao je u komu nakon operacije srca. Otac UFC-ovog prvaka je krajem travnja završio u bolnici zbog simptoma upale pluća i gripe, ali zapravo je imao problema sa srcem.

Ruski Sport Express piše kako se Abdulmanap nalazi u jako teškom stanju, a prošli tjedan su ga u strogoj tajnosti premjestili avionom u Moskvu gdje je nastavio liječenje. Nekoliko puta je bio negativan na koronu, a neki ruski mediji pišu kako je ovaj put bio pozitiva na testu. To pak još nije potvrđeno.

- Probudio se iz kome i polako je svjestan svega, ali još nije pričao. Završio je u komi nakon operacije srca - rekao je ruski novinar Ramazan Rabadanov.

- Nisu ga liječili pravilno u Dagestanu, pa su se pojavile neke komplikacije. Premjestili su ga u Moskvu gdje je sada u vojnoj bolnici. Ondje je sam, zabranjeni su posjeti - piše Sport Express.

On se razbolio u Mahačkali gdje je dva dana šetao po hladnom vremenu po planinama.

- Razbolio se u planinama. Šetao je dva dana po hladnom vremenu, braća su ga jedva nagovorila da ode u bolnicu. Razbolili su se i brojni borci koji se druže s Abdulmanapom - otkrio je prije nekoliko dana ruski novinar Ramazan Rabadanov.

Sve je potvrdio i Khabibov prijatelj Islam Mahačev, ali prvak UFC-ove lake kategorije se i dalje nije oglasio. Zato je poruku podrške Khabibovom ocu poslao šef UFC-a Dana White.

- Abdulmanap Nurmagomedov je pravi borilački umjetnik koji živi ponosno i časno. Te iste vrijednosti usadio je svom sinu, svjetskom prvaku Khabibu, u ranoj dobi i uvijek je bio u njegovom kutu tijekom cijele karijere. Znam koliko je Khabib blizak s ocem i tužan sam zbog njegovog trenutačnog stanja. Moje misli su s Abdulmanapom i obitelji Nurmagomedov - rekao je White.

