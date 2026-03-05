Kicker: Georga Kocha voljeli su od Düsseldorfa do Zagreba

Georg Koch preminuo je u 54. godini i to nakon teške borbe s rakom gušterače koja traje od svibnja 2024. Legendarni golman Dinama borio se do samoga kraja, piše Kicker.

"Nakon što mu je u svibnju 2024. dijagnosticiran rak gušterače, liječnici su mu prognozirali još šest mjeseci života. No, Koch se borio puno duže. U tom je razdoblju, svjestan svoje sudbine, krenuo na osobnu oproštajnu turneju, posjećujući mnoge bivše klubove.

Posljednji je put udisao zrak stadiona, posljednji put slušao pljesak s tribina i skandiranje svoga imena koje ga je pratilo kroz karijeru. Koliko je toplo bio dočekan u Düsseldorfu, Duisburgu ili na dobrotvornom turniru koji je organizirao u svom rodnom okrugu Rhein-Sieg u korist dječje dobrotvorne organizacije za oboljele od raka, koliko su emotivno njegovi stari prijatelji reagirali na ponovni susret, kako su ga gledatelji posljednji put slavili - to je dalo dubok uvid.

Koch je bio nogometaš i čovjek koji je ostao upamćen kao miljenik publike gdje god je igrao. Proboj je doživio u Fortuni Düsseldorf, nakon čega je uslijedila kratka epizoda u PSV Eindhovenu. Igrao je i za Arminiju Bielefeld, 1. FC Kaiserslautern, Energie Cottbus i MSV Duisburg, a pred kraj karijere otišao je u inozemstvo, gdje je branio za Dinamo Zagreb i Rapid Beč.

Karijeru mu je naprasno prekinuo incident u Austriji. U derbiju protiv bečke Austrije petarda mu je eksplodirala tik uz glavu, uzrokovavši akustičnu traumu i trajne probleme s ravnotežom. Ostat će upamćen po pet promocija u viši rang u Njemačkoj i polufinalu Kupa UEFA s Kaiserslauternom 2001. godine.

Velike uspjehe ostvario je i u Hrvatskoj, gdje je s Dinamom osvojio dvostruku krunu – prvenstvo i kup", pišu Nijemci.

Koch je za Dinamo igrao od 2007. do 2008. i odigrao je 40 utakmica. Ipak, svejedno je ostao navijačima u jako dobrom sjećanju.