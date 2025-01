Kiel se opredijelio za koga je u finalu SP-a: 'Okruni se, kralju!'

Ostala je još samo jedna utakmica Domagoja Duvnjaka (36) za hrvatsku rukometnu reprezentaciju nakon koje će kapetan, kako je i sam rekao, mirno otići u mirovinu. Svjestan je da ima kome ostaviti ovu selekciju koja je i bez prevelike njegove igračke pomoći, zbog ozljede lista još u drugoj utakmici, ali itekako velikog motivacijskog poguranca, dogurala do finala Svjetskog prvenstva.

Đakovčaninu će to biti deveta reprezentativna medalja s velikih natjecanja. Sve je počelo još 2008. srebrom na Euru u Norveškoj, kad je još bio tinejdžer, a završava s 36 na leđima. U kolekciji ima četiri srebrne i četiri brončane medalje, vrijeme je da za posljednji ples uzme i to zlato.

Duvnjaku se poklonio i njegov klub Kiel, za koji igra posljednje desetljeće. Iako je izgledno da će u nedjeljnom finalu za protivnika imati suigrače iz danske reprezentacije Emila Madsena (24) i Emila Jakobsena (27), koji prije toga moraju izbaciti Portugal, iz njemačkog kluba već su se opredijelili za koga će navijati:

"Nevjerojatno! Dule će u nedjelju igrati s Hrvatskom za prvo zlato na Svjetskom prvenstvu! Okruni se, kralju! Svi smo mi Dule", napisali su.

I navijači Kiela složili su se u komentarima.

"Kakva bi to priča bila, od tragičnog početka s ozljedom do zlata?! On to zaslužuje", napisao je jedan.

"Volim reprezentaciju Danske, ali Duletu želim ovu titulu", dodao je drugi.

"Najbolji!"

"Kakva utakmica! Zasluženo"

"Nitko to ne zaslužuje više od njega! Bit će to najteža borba u karijeri, Danska je supersila, ali i naš sport već je pisao čuda"

"Kako je dobro što su mu dozvolili da ovo doživi pred domaćom publikom. Sve si zaslužio, živa legendo"

Zagreb: Slavlje rukometaša Hrvatske nakon pobjede nad Francuskom i prolaska u finale Svjetskog prvenstva | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL