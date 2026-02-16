Kiks Barce! Girona je slavila, Yamal fulao penal pa se skoro potukao nakon žestokog starta

Barcelona je doživjela još jedan veliki poraz u 24. kolu La Lige. Nakon što je Barcelona poražena u polufinalu Kupa Kralja od Athletica, istu sudbinu doživjela je od Girone. Domaćini su slavili 2-1 u katalonskom derbiju, a momčad Hansija Flicka ostala je druga na tablici i propustila priliku da preuzme vrh tablice. Na prvom mjestu je Real Madrid koji ima dva boda prednosti.

U sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena dosuđen je penal za Barcelonu. Kazneni udarac je skrivio Daley Blind oborivši Danija Olma. Na bijeloj točki bio je Lamine Jamal, ali je promašio i pogodio gredu. Jamalu je to bio prvi promašeni penal u sedam pokušaja. Promašeni penal možete pogledati OVDJE.

Foto: Bruna Casas

Rezultat nakon prvog poluvremena ostao je 0-0, a onda je u drugom poluvremenu bila potpuno drukčija utakmica.

Barcelona je ipak povela u 59. minuti. Jules Kounde je ubacio s desne strane, a Pau Cubarsi udarcem glavom svladao Paula Gazzanigu.

Samo tri minuta kasnije Girona je izjednačila golom Thomasa Lemara. Novi šok za goste uslijedio je u 87. minuti kada je Fran Beltran okrenuo rezultat pogodivši s ruba kaznenog prostora za 2-1. Golove možete pogledati OVDJE.

Gosti su mogli izjednačiti u drugoj minuti nadoknade, no veliku priliku je zapucao Ronald Araujo. Girona je u sedmoj minuti ostala s igračem manje nakon što je "pocrvenio" Joel Roca nakon oštrog prekršaja nad Yamalom.

Foto: Bruna Casas

Barca je ovim porazom ispustila vrh ljestvice, sada vodi Real Madrid sa 60 bodova, dok Barcelona ima dva boda manje. Girona drži 12. poziciju sa 29 bodova.