REAL PREUZEO VRH

Kiks Barce! Girona je slavila, Yamal fulao penal pa se skoro potukao nakon žestokog starta

Piše HINA, Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Bruna Casas

Barca je ovim porazom ispustila vrh ljestvice, sada vodi Real Madrid sa 60 bodova, dok Barcelona ima dva boda manje. Girona drži 12. poziciju sa 29 bodova

Barcelona je doživjela još jedan veliki poraz u 24. kolu La Lige. Nakon što je Barcelona poražena u polufinalu Kupa Kralja od Athletica, istu sudbinu doživjela je od Girone. Domaćini su slavili 2-1 u katalonskom derbiju, a momčad Hansija Flicka ostala je druga na tablici i propustila priliku da preuzme vrh tablice. Na prvom mjestu je Real Madrid koji ima dva boda prednosti. 

U sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena dosuđen je penal za Barcelonu. Kazneni udarac je skrivio Daley Blind oborivši Danija Olma. Na bijeloj točki bio je Lamine Jamal, ali je promašio i pogodio gredu. Jamalu je to bio prvi promašeni penal u sedam pokušaja. Promašeni penal možete pogledati OVDJE.

LaLiga - Girona v FC Barcelona
Foto: Bruna Casas

Rezultat nakon prvog poluvremena ostao je 0-0, a onda je u drugom poluvremenu bila potpuno drukčija utakmica. 

Barcelona je ipak povela u 59. minuti. Jules Kounde je ubacio s desne strane, a Pau Cubarsi udarcem glavom svladao Paula Gazzanigu.

Samo tri minuta kasnije Girona je izjednačila golom Thomasa Lemara. Novi šok za goste uslijedio je u 87. minuti kada je Fran Beltran okrenuo rezultat pogodivši s ruba kaznenog prostora za 2-1. Golove možete pogledati OVDJE.

Gosti su mogli izjednačiti u drugoj minuti nadoknade, no veliku priliku je zapucao Ronald Araujo. Girona je u sedmoj minuti ostala s igračem manje nakon što je "pocrvenio" Joel Roca nakon oštrog prekršaja nad Yamalom.

LaLiga - Girona v FC Barcelona
Foto: Bruna Casas

Barca je ovim porazom ispustila vrh ljestvice, sada vodi Real Madrid sa 60 bodova, dok Barcelona ima dva boda manje. Girona drži 12. poziciju sa 29 bodova.

