Kim Jong Un sve zabranio, ali snimka s utakmice 'procurila'

Nema gledatelja, nema TV prijenosa, a nije bilo ni golova u prvoj utakmici (0-0) nakon 30 godina u Sjevernoj Koreji između spomenutog domaćina i ljutih im protivnika iz Južne Koreje. Ni ljudi diljem svijeta nisu mogli gledati ovu utakmicu jer je sve bilo strogo kontrolirano, ali sjevernokorejske vlasti su poručili da ne brinete - DVD utakmice bit će uskoro svima dostupan!

Tako se u Sjevernoj Koreji orila južnokorejska himna, a vijorila se i zastava. U dvije službene utakmice protiv Južne u kojima je domaća momčad bila Sjeverna Koreja, igralo se u Šangaju, a ne Pyongyangu. Također, prije deset godina Južna Koreja optužila je Sjevernu kako su njihovim nogometašima otrovali hranu.

Na utakmici je bio i predsjednik Fife, Gianni Infantino (49) koji je ostao razočaran izostankom gledatelja i začuđen odnosom sjevernokorejskih vlasti prema novinarima.

No fighting in front of the kids! Oh, but there are none here today.🤣 Emotions run high at times as #DPRK meets #ROK in #FIFA game - but audience is sparse. pic.twitter.com/HKaoKH89sj