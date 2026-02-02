Kim Kardashian zavela Lewisa Hamiltona! Procurili detalji lude noći: Sobu čuvali tjelohranitelji

Hollywood i svijet Formule 1 imaju novi moćni par. Kako ekskluzivno donosi britanski The Sun, nakon višemjesečnih nagađanja, potvrđena je veza između reality zvijezde Kim Kardashian (45) te sedmerostrukog svjetskog prvaka Lewisa Hamiltona (41). Par je proveo romantični vikend u luksuznom zdanju u engleskom selu, daleko od očiju javnosti, a Kim je za tu priliku potegnula privatnim zrakoplovom vrijednim više od 100 milijuna eura iz Los Angelesa.

Luksuz i privatnost u Cotswoldsu

Njihovo ljubavno gnijezdo bilo je ekskluzivno imanje Estelle Manor u Cotswoldsu, omiljeno odredište bogatih i slavnih. Kim je u subotu poslijepodne sletjela na aerodrom u Oxfordu, gdje su je čekala dva automobila – jedan za nju, a drugi za njezinu impresivnu prtljagu. Samo sat vremena kasnije, vozač Ferrarija sletio je na imanje helikopterom iz Londona.

Kako bi osigurali potpunu privatnost, par je imao na raspolaganju cijeli spa centar samo za sebe, gdje su uživali u masaži za parove, a večeru su proveli u privatnoj prostoriji. Cijelo vrijeme štitila su ih tri tjelohranitelja.

Foto: Evelyn Hockstein/REUTERS

​- Sve je izgledalo vrlo romantično. Kim i Lewis iskoristili su sve sadržaje koji su im bili na raspolaganju - otkrio je izvor za britanski The Sun.

​- Dvojica od trojice tjelohranitelja stajala su ispred vrata njihove sobe kako ih nitko ne bi mogao uznemiravati - dodao je izvor.

Da je riječ o kratkom, ali slatkom bijegu, svjedoči i količina prtljage s kojom je Kim stigla. Očevici tvrde da je imala osam kofera s utisnutim svojim imenom i torbicu Birkin vrijednu gotovo 90.000 eura, koju je tjelohranitelj nosio s obje ruke. Unatoč boravku u hotelu gdje noćenje stoji i preko tisuću eura, ni Kim ni Lewis na svojim društvenim mrežama nisu podijelili ni najmanji trag o zajedničkom odmoru. Imanje su napustili zajedno u nedjelju oko 11 sati.

Prijateljstvo dugo više od desetljeća

Iako je njihova romansa potvrđena tek nedavno, Kim i Lewis poznaju se godinama. Prvi put su zajedno snimljeni još 2014. godine na dodjeli nagrada časopisa GQ, tada u društvu svojih partnera – Kanyea Westa i pjevačice Nicole Scherzinger. Hamilton je s vremenom postao blizak prijatelj obitelji Kardashian, posebno s Kiminim bivšim suprugom, reperom Kanyeom Westom.

West je 2015. godine pozvao Hamiltona da s njima provede Uskrs, a tada su se povezali kroz glazbu.

​- Lewis Hamilton je kod mene doma i puštamo glazbu u mom studiju. Svi su se pitali: 'Kakva je ovo glazba?', a ja sam rekao: 'To je glazba Lewisa Hamiltona'. Rekli su: 'O, moj Bože. Stvarno je dobro' - ispričao je tada Kanye.

Foto: Raquel CUNHA/REUTERS

Lewis je ostao blizak s obitelji i nakon razvoda Kim i Kanyea 2021. godine. Često je viđan u društvu Kimine polusestre, supermodela Kendall Jenner, a podršku mu je s tribina pružala i majka obitelji, Kris Jenner, na Velikoj nagradi Monaka.

Od prijatelja do ljubavnika

Prijateljstvo je preraslo u nešto više krajem prošle godine. Prve ozbiljne glasine potaknute su kada su viđeni zajedno na ekskluzivnoj novogodišnjoj zabavi glumice Kate Hudson u Aspenu, gdje su dočekali 2026. godinu. Iako su tada napustili zabavu odvojeno, bilo je jasno da među njima postoji kemija.

Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS

Njihovo zajedništvo nije iznenađenje za upućene. Oboje dijele strast prema modi, a 2021. godine zajedno su primili nagrade na Wall Street Journal Innovator Awards. Lewis je tada javno pohvalio Kim i njezin modni brend Skims, vrijedan gotovo četiri milijarde eura, napisavši kako je "čast biti prepoznat među grupom tako izvanrednih talenata". Romantični vikend u Engleskoj konačna je potvrda da je jedan od najuspješnijih sportaša današnjice pronašao ljubav s jednom od najpoznatijih že