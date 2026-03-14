VELIKA NAGRADA KINE

Kimi Antonelli postao najmlađi osvajač pole positiona ikad u F1!

Piše HINA,
Foto: Jakub Porzycki/REUTERS

Admiral

Talijan Kimi Antonelli (Mercedes) sa 19 godina i 201 danom postao je najmlađi vozač u povijesti formule 1 koji je osvojio "pole position" ostvarivši najbolje vrijeme u subotnjim kvalifikacijama za Veliku nagradu Kine koja će se voziti u Šangaju u nedjelju.

Antonelli je u kvalifikacijama za 222 tisućinke bio brži od momčadskog kolege Georgea Russella (Mercedes), koji će mu praviti društvo u prvom startnom redu, a koji je ranije u subotu pobijedio u sprinterskoj utrci i tako povećao prednost u redoslijedu Svjetskog prvenstva.

Iz drugog reda krenut će dvojac iz Ferrarija, Britanac Lewis Hamilton i Monežanin Charles Leclerc, koji su za Antonellijem zaostali 351, odnosno 364 tisućinke.

Dosadašnji rekord za najmlađeg vozača koji je osigurao "pole position" držao je Nijemac Sebastian Vettel koji je 2008. u Monzi imao 21 godinu i 12 dana.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

