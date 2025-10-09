Kineskinja doputovala u Češku samo radi Luke: 'Nije prvi put, bila sam i na finalu Lige nacija'

Hrvatska reprezentacija u Pragu protiv Češke traži praktično osiguravanje plasmana na Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi. U češku su prijestolnicu stigli brojni hrvatski navijači, toliko da je čak i policija ostala u pomalo zatečena. Najavljivalo se oko tisuću pobornika ‘vatrenih’, ali prema našim procjenama ondje ih je bilo i do četiri puta više.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:59 Prag: Hrvatski navijači u korteu idu do stadiona | Video: 24sata/Marko Lukunić/PIXSELL

Budući da smo mnogo vremena proveli s navijačima, nismo mogli ne primijetiti dvije navijačice, od kojih je jedna, s ponosom nosila kockice. Otkrile su nam da su stigle s Dalekog istoka, samo zbog jednog igrača...

- Ma ne živim u Europi, nego u Kini. Došla sam u Prag samo kako bih uživo vidjela Luku Modrića, on mi je uzor, idol... - rekla nam je Pin.

Foto: Mato Galić/24sata

Simpatična Pin bila je u društvu svoje majke. Ovo joj nije prva utakmica "vatrenih".

- Prvi put bila sam prije više od dvije godine, na završnici Lige nacija u Rotterdamu. Poslije sam išla na još nekoliko utakmica vaše reprezentacije. Modrić me oduševljava svojim karakterom i osobnošću, čudesno je kako u 41. godini života igra u Milanu.

Odakle vam Modrićev dres?

- Kupila sam ga na eBayu. Uh, šteta što nije match-worn. San mi je nabaviti njegov dres, još kad bi ga potpisao...

Vjerna navijačica danas će imati priliku od voljenog idola zatražiti autogram.