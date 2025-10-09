Obavijesti

Sport

Komentari 4
VJERNA NAVIJAČICA

Kineskinja doputovala u Češku samo radi Luke: 'Nije prvi put, bila sam i na finalu Lige nacija'

Piše Domagoj Vugrinović, iz Praga: Mato Galić,
Čitanje članka: 1 min
Kineskinja doputovala u Češku samo radi Luke: 'Nije prvi put, bila sam i na finalu Lige nacija'
2
Foto: Mato Galić/24sata

Na pitanje kako je nabavila dres, navijačica Pino odgovara: 'Kupila sam ga na eBayu. Uh, šteta što nije match-worn. San mi je nabaviti njegov dres, još kad bi ga potpisao...'

Hrvatska reprezentacija u Pragu protiv Češke traži praktično osiguravanje plasmana na Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi. U češku su prijestolnicu stigli brojni hrvatski navijači, toliko da je čak i policija ostala u pomalo zatečena. Najavljivalo se oko tisuću pobornika ‘vatrenih’, ali prema našim procjenama ondje ih je bilo i do četiri puta više.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Prag: Hrvatski navijači u korteu idu do stadiona 02:59
Prag: Hrvatski navijači u korteu idu do stadiona | Video: 24sata/Marko Lukunić/PIXSELL

Budući da smo mnogo vremena proveli s navijačima, nismo mogli ne primijetiti dvije navijačice, od kojih je jedna, s ponosom nosila kockice. Otkrile su nam da su stigle s Dalekog istoka, samo zbog jednog igrača...

- Ma ne živim u Europi, nego u Kini. Došla sam u Prag samo kako bih uživo vidjela Luku Modrića, on mi je uzor, idol... - rekla nam je Pin.

Foto: Mato Galić/24sata

Simpatična Pin bila je u društvu svoje majke. Ovo joj nije prva utakmica "vatrenih".

- Prvi put bila sam prije više od dvije godine, na završnici Lige nacija u Rotterdamu. Poslije sam išla na još nekoliko utakmica vaše reprezentacije. Modrić me oduševljava svojim karakterom i osobnošću, čudesno je kako u 41. godini života igra u Milanu.

PRATITE PRIJENOS UŽIVO Češka - Hrvatska 0-0: Hrvati dominiraju navijanjem! Evo prvih promjena Dalića
UŽIVO Češka - Hrvatska 0-0: Hrvati dominiraju navijanjem! Evo prvih promjena Dalića

Odakle vam Modrićev dres?

- Kupila sam ga na eBayu. Uh, šteta što nije match-worn. San mi je nabaviti njegov dres, još kad bi ga potpisao...

Vjerna navijačica danas će imati priliku od voljenog idola zatražiti autogram.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
FOTO Carstvo nekretnina Zlatka Dalića: Od 'Beverly Hillsa' do restorana, stanova i vikendica
IZBORNIKOVI KVADRATI

FOTO Carstvo nekretnina Zlatka Dalića: Od 'Beverly Hillsa' do restorana, stanova i vikendica

Zlatko Dalić uspješno investira u luksuzne nekretnine diljem Hrvatske. Od Varaždina do Jadrana, gradi carstvo iz snova i pravi muzej nogometnih uspjeha
Klasnićeva dramatična priča: Bivša supruga htjela mu je dati bubreg, zbog virusa nema kosu
BIVŠI 'VATRENI'

Klasnićeva dramatična priča: Bivša supruga htjela mu je dati bubreg, zbog virusa nema kosu

Nažalost, novac ne može vratiti sve ono što sam prošao. Ne mogu mi vratiti život. Tko zna, možda sam spasio nekoga jer sad liječnici u klubovima puno više paze na nalaze, rekao je Klasnić
24sata u Pragu: Invazija Hrvata na stadion! Organizatori u zadnji čas promijenili planove
NAVIJAČKA ATMOSFERA

24sata u Pragu: Invazija Hrvata na stadion! Organizatori u zadnji čas promijenili planove

Hrvatski su se navijači u velikom broju u korteu zaputili prema stadionu Fortuna, ali nažalost, sjajnu je atmosferu pokvario dio njih koji je počeo uzvikivati sramotne povike "Za dom spremni". Očekuje se nekoliko tisuća naših na stadionu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025