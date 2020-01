Kinsey ulijeće: Prvo finale LP, posjet Splitu, sad Schladming

'Streakerica' i model Kinsey Wolanski (23) na jedinstveni je način došla do svjetske slave koja joj očito godi, a osim što nikome ne čini zlo i što ju nije nimalo ružno vidjeti, nema ništa spornoga ni lošega u porukama koje šalje kada polugola utrčava na svjetski poznata sportska borilišta.

Nakon što je planetarnu prepoznatljivost postigla upadanjem na madridski travnjak za vrijeme finala Lige prvaka između Liverpoola i Tottenhama, Kinsey je u utorak napravila i lagani nered na cilju staze noćnog slaloma u austrijskom Schladmingu.

Foto: TOBY MELVILLE

Kroz cilj je protrčala sekundu prije Alexa Vinatzera koji je počeo slaviti pobjedu dok nije postalo jasno da je pred 40.000 gledatelja vrijeme zabilježilo Kinseyin prolazak kroz ciljnu ravninu.

Stvar je ubrzo ispravljena, poredak doveden u red, a Wolanski i njena poruka 'Kobe, počivaj u miru' obišla je svijet. Wolanski se opet pokazala u crnom kupaćem kostimu koji jedva obuzdava bujno poprsje.

Foto: Reuters/PIXSELL

Prije koju godinu profesije 'streaker' i 'YouTuber' nisu ni postojale, ali još malo pa ćemo valjda imati i školsko obrazovanje za ta zanimanja. Zajedno sa smjerom 'influencer'.

Jer Kinsey je pažnju na sebe počela skretati kako bi reklamirala YouTube kanal svojeg dečka, ruskog 'YouTubera' Vitalyja Zdorovetskog. Wolanski na Instagramu ima 3.5 milijuna, a Zdorovetskiy na YouTubeu preko 10 milijuna pratitelja. Od toga se živi sa - višemilijunskom godišnjom zaradom.

Dio zarade zajedno troše na užitak putovanja i upoznavanja novih mjesta, ljudi i kultura. Prošlog su ljeta tako navratili i u Hrvatsku, u Split. Vitalyju nije bilo prvi put da je u Lijepoj našoj, a Kinsey je jedva čekala da ode doma jer se otrovala hranom.

Foto: Reuters/PIXSELL/24sata

- Putovanja su definitivno narušila moj imunološki sustav. Borim se s trovanjem hranom već dva dana, pokušavam to nekako izgurati i pritom se zabaviti, ali nekako mi ne ide... Sutra putujem kući i jako sam sretna zbog toga - rekla je Kinsey i prekinula njihovo 'sedam država u sedam dana' putovanje.

- Nije mi ovo prvi, a ni zadnji put da sam u Hrvatskoj - govorio je Zdorovetskiy za 24sata podsjetivši da se tijekom svog prvog posjeta popeo na automobil bivšeg hrvatskog premijera Ive Sanadera kad je 2018, bio u Zagrebu na prvom “Totalnom Joomboosu".

- Vitaly mi je obećao mi je da ćemo zajedno istraživati Hrvatsku. Da smo barem duže ovdje, prelijepo je - pričala nam je tada Kinsey, prije nego će se otrovati hranom.

Foto: PIXSELL

Zdorovetskiy je hvalio Kinsey jer je 'njegova legenda' zbog utrčavanja u teren, a ona se šalila:

- Rekao mi je da će me ostaviti ako to ne napravim pa sam pomislila 's*anje, moram to napraviti'. Lako sam upala u travnjak na finalu Lige prvaka, bile su dvije ograde i samo je brzo trčala. Poslije... Malo sam bila u pritvoru, ali sve je prošlo ok - rekla je Kinsey za 24sata u lipnju prošle godine.

A na Instagramu je pojasnila: 'Život je da bi se živio i radilo ludosti koje ćeš pamtiti zauvijek'. I obavezno u badiću.

Kinsey za sebe kaže i da je nogometašica:

- Od svih hrvatskih nogometaša biram Luku Modrića. On je supertalentirani veznjak, a i sama sam igrala nogomet. I to na istoj poziciji kao Modrić.

Inače, ne prođe im svaka akcija kako su zamislili. Nakon finala Lige prvaka mislili su upasti i na finale Copa Americe. Ali...

- Copa America nas je pobijedila! Ali imali smo strašnu avanturu. Otišli smo u Brazil i maskirali se, ušli na tribine. Vitalij i ja pokušali smo ući u teren no nismo uspjeli jer su nas zaštitari zaustavili. Izašli smo iz zatvora i sad: uživamo u Brazilu - javila je Wolanski obožavateljima.

Amerikanka i Rus rade što žele, od toga dobro žive, a ako i ne čine neko opće dobro sigurno nikome ne rade ni štetu... Neka ih!

