Kiri bježi zadnji vlak za drugi krug: Austrija gazi Makedoniju

Prije posljednjih utakmica grupne faze rukometnog Eura u skupini B, u najboljoj je situaciji reprezentacija domaćina, Austrije. Nakon pobjeda protiv Ukrajine (34-30) i Češke (32-29) love pobjedu protiv Sjeverne Makedonije kako bi s maksimalnim učinkom išli u Beč. No, neće im biti lako jer im s druge strane stoji veliki Kiril Lazarov (39) koji predvodi makedonske ratnike.

Oni se nisu proslavili u ogledu protiv Češke (22-25), ali su zato svladali Ukrajinu (26-25). Ne ovise sami o sebi, moglo bi se dogoditi da se zatvori krug tri reprezentacije s četiri boda pobijede li Austriju, a Češka dobije Ukrajinu pa će odlučivati gol razlika. No, u nekom ludom raspletu, i Ukrajina još uvijek ima šanse za prolaz, ali Austrija prvo mora dobiti Makedonce. O tom - potom.

Furiozno su krenuli domaći sa 4-1, izgledalo je da će opet Makedonija ovisiti samo o Kirilu Lazarovu, ali onda su se uključili Stojanče Stoilov i Georgievski te su Makedonci ubrzo došli na 4-4. Nakon toga austrijski golman skinuo je tri napada Makedoncima, a njegovi suigrači zabili su za dva razlike (7-5).

Nastavili su domaćini u istom ritmu i puno lakše pronalazili rješenja u napadu te je u 21. minuti na semaforu 12-8, a Lazarov je dao samo jedan gol. Nikako ne uspijevaju rukometaši Makedonije povezati par dobrih napada, a Austrijanci ih lome kontrama i odličnom obranom te u 26. minuti odlaze na šest razlike (16-10). Do odmora su ostali na istoj razlici te je završilo 18-12.

U skupini D se zna tko prolazi dalje, ali ne zna se koliko bodova prenosi u drugi krug. U kasnijem terminu o tome će odlučivati Norveška i Portugal, dok će revijalnu utakmicu odigrati Francuska koja je po prvi puta ispala s Eura u grupnoj fazi (izgubili od Portugala 28-25 i od Norveške 28-26) natjecanja te Bosna i Hercegovina.

Nakon prvih 15 minuta, reprezentacija Bosne i Hercegovine pokazala je da je njima ovo sve samo ne 'revijalka'. Vode 9-8, a Francuzi nisu baš izmiješali sastav nego ih jednostavno - ne ide. No, do 25. minute stanje se na terenu promijenilo te su Francuzi poveli sa 11-10. Tu su prednost održali do poluvremena te su na odmor otišli sa 14-13.

Slovenci su projurili skupinom F i protiv Švicarske žele potvrditi dobru formu. Pobijedili su Švedsku (21-19) i Poljsku (26-23), a izgube li od Švicarske mogli bi imati problema. Tad će se sa Šveđanima, koji bi trebali pobijediti Poljsku u kasnijem terminu, boriti gol razlikom.

Slovenci rutinski odrađuju posao i u 20. minuti vode 9-6. Nisu se dali smesti Vranješevi izabranici koji su do poluvremena podebljali razliku na 16-10, a Švicarcima nije bilo dovoljno ni sedam golova Schmida za ozbiljniji priključak

Tema: Rukometni Euro 2020.