Kiša prekinula polufinalni meč Sinnera i Medvjedeva u Rimu

Kiša je prekinula polufinalni meč na zemljanom ATP Masters 1000 turniru u Rimu između Talijana Jannika Sinnera i Rusa Danila Medvjedeva kod vodstva prvog igrača na svijetu 4-2 u trećem setu. Nastavak meča je predviđen za subotu, a u sedmom gemu trećeg seta Medvjedev na servis ima prednost.

Sinner lovi 33. uzastopnu pobjedu na Masters 1000 razini, kao i šesti osvojeni Masters 1000 turnir u nizu. Prethodno je prošle godine slavio u Parizu, a potom ove u Indian Wellsu, Miamiju, Monte Carlu i Madridu.

Žestoko je meč otvorio 24-godišnji Sinner protiv šest godina starijeg suparnika te je poveo 4-0, a dva breaka prednosti je zadržao do kraja prvog seta i do 6-2.

Medvjedev nije bio uzdrman takvim lošim startom te je uzvratio s 3-0 u drugom setu. Za razliku od suparnika Medvjedev tu prednost nije zadržao te se Sinner vratio u igru i izjednačio na 3-3 u drugoj dionici, ali treba naglasiti da je ruski tenisač kod vodstva 3-0 propustio tri break prilike za 4-0.

U ostatku drugog seta se vodila izjednačena i žestoka borba, s tim da je Sinner izgledao fizički sve slabije na terenu. Kod 6-5 Medvjedev je iskoristio treću set-loptu za izjednačenje u setovima.

Dobio je Rus prvi gem trećeg seta i onda je uslijedio niz od tri gema Sinnera unatoč tome što se teško kretao u igri, s čestim grčevima na licu. Kod vodstva Sinnera 4-2 i prednosti Medvjedeva pri servisu kiša je prekinula meč i više nije dopuštala nastavak tijekom petka.

Ranije je finale izborio Norvežanin Casper Ruud koji je vrlo lako pobijedio Talijana Luciana Darderija sa 6-1, 6-1. Lovit će 27-godišnji Ruud u nedjeljnom finalu 15. ATP titulu u karijeri, s tim da ove godine još nije osvojio niti jedan turnir. Od četrnaest osvojenih turnira Ruud ih je dvanaest osvojio na zemljanoj podlozi.