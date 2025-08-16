KK Split doveo Amerikanca! Igra na poziciji centra, lani nastupao za beogradski Radnički FMP

Košarkaški klub Split doveo je novo pojačanje. Radi se o 213 centimetara visokom Jakeu Stephensu koji igra na poziciji centra.

U prošloj sezoni igrao je za španjolski Obraidor i FMP, a u Splitu je odabrao dres s brojem 33, objavio je klub putem svojih kanala.

- Hvala na toploj dobrodošlici. Već sam bio u Splitu i moj prvi dojam bio je oduševljenje. Svidjela mi se strast navijača u toj utakmici protiv Splita. Znam o veličanstvenoj povijesti kluba, ali i grada. Sjećam se da sam tada rekao svojoj obitelji da jednog dana želim igrati u Hrvatskoj i sretan sam što ću predstavljati Split na terenu - rekao je Amerikanac na predstavljanju i dodao:

- Moja očekivanja su samo da naporno radim i poboljšam svoju igru. Želimo pobijediti u svakoj utakmici koju igramo i naporno ćemo raditi da to ostvarimo.