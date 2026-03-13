MIODRAG RAJKOVIĆ

KK Split izabrao novog trenera!

Piše Tomislav Gabelić, Petar Božičević,
Foto: Josko Herceg

Čelnici Košarkaškog kluba Split nisu dugo tražili nasljednika Dinu Repeši, a rješenje su pronašli u iskusnom srpskom stručnjaku Miodragu Rajkoviću koji preuzima vođenje momčadi. Rajković je trener s više od tri desetljeća iskustva, poznat po taktičkoj disciplini i radu s mladim igračima, ali i dizanju posrnulih momčadi, što Split u ovom trenutku svakako je.

Nakon osvajanja Kupa su "žuti" s Gripa upisali poraz u ABA ligi od Ilirije, potom ih je deklasirao Zadar, ali i Dinamo i Kvarner. Očito je momčad upala u crnu seriju, nije pomogla nišok terapija i smjena trenera Dina Repeše, i treba je što prije resetirati, pokušati izboriti opstanak u regionalnom društvu i vratiti je u borbu za naslov prvaka.  

- Razgovori o mom preuzimanju Splita trajali su par minuta, odluku sam praktički donio u istom trenutku kada sam dobio poziv. Sama činjenica da dolazim u klub s takvom povijesti nije mi dala za pravo na razmišljanje, nekim trenerima se takav poziv ne dogodi u cijeloj karijeri. A meni je stigao i nisam ga smio propustiti. Veliki izazov je doći pred kraj sezone i pokušati napraviti čudo. Svjestan sam teške situacije na tablici i jasno mi je što s momčadi i suradnicima trebam napraviti. Ima ova momčad kvalitetu, shvatit će teret situacije i siguran sam da ćemo biti spremni za odlučujuće bitke - rekao je Rajković za klupske kanale. 

Split: Susret 22. kola prvenstva Hrvatske između KK Split i KK Dinamo
Foto: Josko Herceg

Rajković je rođen 1971. u Beogradu, a trenersku karijeru započeo je još 1994. godine. Prve ozbiljnije korake napravio je kao pomoćni trener u klubovima poput Crvene zvezde, Radničkog iz Beograda i KK Vojvodine, gdje je stjecao iskustvo u radu s mladim igračima i seniorskim momčadima. Kasnije je radio i u stručnom stožeru KK Budućnost te KK Hemofarm, klubovima koji su u to vrijeme bili među najorganiziranijima u regionalnoj košarci. Kao glavni trener prvi je veći projekt vodio u KK Mega Vizura, gdje je radio s mladim igračima u razvojnom programu kluba koji je poznat po odgajanju vlastitrih igrača.

Najzapaženije rezultate ostvario je u Poljskoj, s Turów Zgorzelec osvojio je prvenstvo i Superkup Poljske te bio proglašen trenerom godine poljske lige, a klub je vodio i u Euroligi, što je bio povijesni nastup za Turów, dok je u Eurokupu stigao do četvrtfinala.

Vodio je Rajković i jedan od najpoznatijih klubova u Poljskoj Śląsk iz Wrocława u kojem je radio u više navrata, dio karijere proveo je u Japanu, gdje je vodio klubove poput Toyama Grouses, Nishinomiya Storks, Tokyo Hachioji Bee Trains i Yamagata Wyverns. 

Rajkoviću će na raspolaganju biti solidna momčad s dosta iskustva i kvalitete, ali bez samopouzdanja, koju treba dobro prodrmati i vratiti u tračnice. U tome bi mu trebao pomoći i iskusni Amerikanac Glen Cosey kojeg su potpisali i koji bi se trebao priključiti momčadi nakon povratka s gostovanja u Subotici.

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
Prije točno 19 godina ovaj je mladić ljudima punio tankove. Te cijene danas su nezamislive
POGLEDAJTE GALERIJU

Prije točno 19 godina ovaj je mladić ljudima punio tankove. Te cijene danas su nezamislive

Nogometaši Dinama sudjelovali su u promotivnoj kampanji nacionalne naftne kompanije na današnji dan 2007. na jednoj pumpi u Zagrebu. Građanima su gorivo točili Modrić, Eduardo, Pokrivač, Chago...
FOTO One su njihove najvjernije navijačice i vječna podrška. Evo koga ljube nogometaši Rijeke
KVARNERSKE WAGSICE

FOTO One su njihove najvjernije navijačice i vječna podrška. Evo koga ljube nogometaši Rijeke

Toni Fruk vraća se nakon suspenzije i igrat će protiv Osijeka. Najboljeg igrača 'bijelih' bodrit će zaručnica Karla Bobić, a na tribinama Opus Arene naći će se i ljepše polovice drugih Riječana. Evo tko su

