KK Split izabrao novog trenera!

Čelnici Košarkaškog kluba Split nisu dugo tražili nasljednika Dinu Repeši, a rješenje su pronašli u iskusnom srpskom stručnjaku Miodragu Rajkoviću koji preuzima vođenje momčadi. Rajković je trener s više od tri desetljeća iskustva, poznat po taktičkoj disciplini i radu s mladim igračima, ali i dizanju posrnulih momčadi, što Split u ovom trenutku svakako je.

Nakon osvajanja Kupa su "žuti" s Gripa upisali poraz u ABA ligi od Ilirije, potom ih je deklasirao Zadar, ali i Dinamo i Kvarner. Očito je momčad upala u crnu seriju, nije pomogla nišok terapija i smjena trenera Dina Repeše, i treba je što prije resetirati, pokušati izboriti opstanak u regionalnom društvu i vratiti je u borbu za naslov prvaka.

- Razgovori o mom preuzimanju Splita trajali su par minuta, odluku sam praktički donio u istom trenutku kada sam dobio poziv. Sama činjenica da dolazim u klub s takvom povijesti nije mi dala za pravo na razmišljanje, nekim trenerima se takav poziv ne dogodi u cijeloj karijeri. A meni je stigao i nisam ga smio propustiti. Veliki izazov je doći pred kraj sezone i pokušati napraviti čudo. Svjestan sam teške situacije na tablici i jasno mi je što s momčadi i suradnicima trebam napraviti. Ima ova momčad kvalitetu, shvatit će teret situacije i siguran sam da ćemo biti spremni za odlučujuće bitke - rekao je Rajković za klupske kanale.

Rajković je rođen 1971. u Beogradu, a trenersku karijeru započeo je još 1994. godine. Prve ozbiljnije korake napravio je kao pomoćni trener u klubovima poput Crvene zvezde, Radničkog iz Beograda i KK Vojvodine, gdje je stjecao iskustvo u radu s mladim igračima i seniorskim momčadima. Kasnije je radio i u stručnom stožeru KK Budućnost te KK Hemofarm, klubovima koji su u to vrijeme bili među najorganiziranijima u regionalnoj košarci. Kao glavni trener prvi je veći projekt vodio u KK Mega Vizura, gdje je radio s mladim igračima u razvojnom programu kluba koji je poznat po odgajanju vlastitrih igrača.

Najzapaženije rezultate ostvario je u Poljskoj, s Turów Zgorzelec osvojio je prvenstvo i Superkup Poljske te bio proglašen trenerom godine poljske lige, a klub je vodio i u Euroligi, što je bio povijesni nastup za Turów, dok je u Eurokupu stigao do četvrtfinala.

Vodio je Rajković i jedan od najpoznatijih klubova u Poljskoj Śląsk iz Wrocława u kojem je radio u više navrata, dio karijere proveo je u Japanu, gdje je vodio klubove poput Toyama Grouses, Nishinomiya Storks, Tokyo Hachioji Bee Trains i Yamagata Wyverns.

Rajkoviću će na raspolaganju biti solidna momčad s dosta iskustva i kvalitete, ali bez samopouzdanja, koju treba dobro prodrmati i vratiti u tračnice. U tome bi mu trebao pomoći i iskusni Amerikanac Glen Cosey kojeg su potpisali i koji bi se trebao priključiti momčadi nakon povratka s gostovanja u Subotici.