ABA LIGA

KK Split izgubio u Rumunjskoj i ostao u drugoj polovici ljestvice

Piše HINA,
KK Split izgubio u Rumunjskoj i ostao u drugoj polovici ljestvice
Split pokleknuo protiv moćnog Cluja! Rumunji dominirali od početka do kraja, Splitov sedmi poraz sezone. Cluj slavi šestu pobjedu u sedam utakmica

U susretu 10. kola A skupine ABA lige košarkaši Splita izgubili su na gostovanju kod Cluj-Napoce sa 87-105 upisavši sedmi poraz. Cluj-Napoca je kod kuće pružio još jednu impresivnu utakmicu lagano pobijedivši Split s uvjerljivih 18 koševa razlike.

Bila je to šesta pobjeda u posljednjih sedam utakmica za rumunjsku momčad, koja je također treći put ove sezone prešla granicu od 100 koševa. Ovim trijumfom Cluj je poboljšao svoj ukupni omjer na 7-3, dok je Split pretrpio sedmi poraz sezone i sada ima omjer 3-7.

Domaćin je kontrolirao tempo od prve četvrtine postigavši 54 koša u prvom poluvremenu, otišavši na odmor sa 16 razlike (54-38). Svaka nada u preokret Splita nestala je nakon poluvremena, jer je Cluj u trećoj dionici stigao na više od 20 koševa prednosti.

Cluj-Napocu su predvodili Nighael Ceaser sa 19 koševa, Trey Woodbury sa 18 koševa i sedam asistencija, te Mitchell Creek sa 15 koševa. Kod Splita najefikasniji su bili Antonio Jordano sa 18, Vito Kučić sa 17 i Zoran Dragić sa 16 koševa.

Na vrhu skupine A nalazi se Dubai s devet pobjeda i susretom manje, Cluj je drugi (7-3), dok je Partizan treći (8-1). Split se nalazi na šestoj poziciji (3-7).

