KK Trešnjevka 2009 ima novo ime! Zagrebački klub prvi put će igrati europsko natjecanje...

Ženski košarkaški klub Trešnjevka 2009, jedan od najdugovječnijih i najprepoznatljivijih košarkaških kolektiva u Hrvatskoj (tradicijski nasljednik nekada poznatih i slavnih Montinga i Montmontaže) s ponosom objavljuje ulazak u strateško partnerstvo s tvrtkom GNK Dinamo Ltd, međunarodnim poslovnim subjektom s vizijom razvoja sporta, mladih i zajednice.

Rezultat suradnje je novi naziv kluba: ŽKK Trešnjevka Dinamo Ltd. Ova promjena reflektira petogodišnje partnerstvo temeljeno na financijskoj i operativnoj podršci klubu, bez utjecaja na upravljačke ili sportske odluke. Klub zadržava punu autonomiju, a Dinamo Ltd djeluje isključivo kao partner u jačanju infrastrukture, omladinskog pogona i strateške vidljivosti ženskog sporta u Hrvatskoj.

Foto: žkk trešnjevka

- Ovo je veliki iskorak za žensku košarku. Trešnjevka ostaje vjerna svojim vrijednostima, a ovo partnerstvo daje nam stabilnost i mogućnost da radimo još bolje i hrabrije. Zahvaljujemo GNK Dinamo Ltd na povjerenju i pristupu koji poštuje sport i zajednicu - izjavio je za 24sata Dean Nemec, predsjednik i trener seniorske ekipe kluba.

- Naše partnerstvo s Trešnjevkom nije marketinški potez – to je dugoročna odluka da podupremo sport koji ima budućnost. Vjerujemo u djevojke, u stručni kadar i u misiju kluba. Želimo pomoći u stvaranju sustava koji funkcionira, bez miješanja u sportsku autonomiju", izjavili su nam iz GNK Dinamo Ltd.

Jačanje struke, igračkog kadra i logistike

Klubu su u posljednjih nekoliko mjeseci pristupili Željko Ciglar i Braslav Turić, treneri s velikim znanjem, iskustvom i brojnim ostvarenim odličnim rezultatima u Hrvatskoj, ali i van nje. I Ciglar (trener mlađih kadetkinja i mentor trenerima mlađe uzrasnih kategorija) i Turić (trener kadetske ekipe) bit će svojim iskustvom i znanjem i od velike pomoći Deanu Nemecu i njegovim pomočnicima Vladimiru Brajkoviću i Zvonimiru Galovcu koji vode seniorsku ekipu, ali i Ivi Brkić, djevojački Ciglar, poznatoj hrvatskoj olimpijki, koja je zadužena za rad s najmlađim klupskim uzrastima. Na poziciju voditelja marketinga postavljen je Tomislav Kukolja, bivši košarkaš s bogatim iskustvom djelovanja i u ženskoj košarci.

Zadar i Trešnjevka sastali se u 7. kolu ženske Premijer lige | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Do velikih promjena došlo je i u rosteru ekipe. U odnosu na prošlu sezonu u kojoj je po drugi put osvojen Kup Ružice Meglaj Rimac, dok je u Premijer ligi osvojeno drugo mjesto, otišle su Lena Bilić (NCAA), Iva Dorja Žaja (NCAA), Kiara Smith, Lea Maršić (KAŽL) i Franka Ćuklin (Studio Zagreb). Roster su pojačale Ana Vojtulek (Medveščak, Italija, Njemačka, Mađarska, Španjolska), Karolina Škare (Studio Zagreb, ranije Pula), Sara Heljić Čamdžić (Čelik Zenica, ranije mađarski Vasas), Iva Bošnjak (KAŽL, ranije igrala u Švicarskoj, Italiji i Islandu), a iz pravca SAD-a stigle su Lauren Hansen (NCAA - Michigan i Missouri, Poljska) i Alyssa Jimenez (NCAA - Richmond i Nevada), kao i mlade Katarina Mihalj (Zrinjski Mostar) i Borna Benković (Gospić). Klubu je pristupila i Lea Vukić, U18 reprezentativka, ali sezonu će provesti na posudbi u ekipi Zadar plus.

ŽKK Trešnjevka Dinamo Ltd nadolazeću sezonu igrat će u tri natjecanja, a prvi put u povijesti natjecat će se u Fiba Eurokupu u gdje će igrati protiv talijanske Magnolije Bascet Campobasso, belgijskog Castors Brainea i poražene ekipe iz euroligaških kvalifikacija između Casademont Zaragoze i Zabiny Brna.

Zadar i Trešnjevka sastali se u 7. kolu ženske Premijer lige | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Bez obzira na najmanje šest utakmica grupne faze EuroCupa, prioriteti kluba je Premijer liga, koju do sada klub nije uspio osvojiti, kao i Kup Ružice Meglaj Rimac, kojeg su do sada dvaput osvojili.

Za kraj, svakako treba napomenuti kako su u klubu s Trešnjevke prve korake učinile vrhunske košarkašice poput Koraljke Hlede (WNBA - Detroit, Utah, New York, Brazil, Španjolska), Ivane Dojkić (WNBA - Seattle i New York Liberty s kojim je u sezoni 2024/25 osvojila naslov prvaka, brojni europski klubovi nivoa kvalitete Eurolige i Eurokupa), Ive Slonjšak (Euroliga - Villeneuve d'Ascq ) i Nike Mühl (WNBA - Seatlle, Bešiktaš, Sopron). Također, 25 košarkašica kluba je svoje školovanje i košarkašku karijeru nastavilo u nekom od američkih sveučilišta.