PRVENSTVO HRVATSKE

KK Zadar se iskalio na Dinamu!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zadar: Zadar i Cedevita Olimpija odigrali utakmicu 16. kola AdmiralBet ABA lige | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Prednjačio je Vladimir Mihailović postigavši 35 koševa. Krševan Klarica je ubacio 14 poena, a Toni Torbarina 13, dok je Boris Tišma spojio 11 koševa i osam skokova

Admiral

Samo 24 sata nakon što su u ABA ligi ispustili pobjedu protiv Cedevite Olimpije, košarkaši Zadra su u 18. kolu domaćeg prvenstva u zagrebačkom Dinamu pronašli 'žrtvu' na kojoj će se 'iskaliti'. Momčad Danijela Jusupa je slavila sa 107-71 na gostovanju u KC "Dražen Petrović". 

Zadrani su već na poluvremenu vodili s 57-31 pa njihova pobjeda ni u jednom trenutku nije bila upitna. Prednjačio je Vladimir Mihailović postigavši 35 koševa. Krševan Klarica je ubacio 14 poena, a Toni Torbarina 13, dok je Boris Tišma spojio 11 koševa i osam skokova.

Emil Savić je s 23 koša bio najbolji strijelac domaće momčadi koja je doživjela peti poraz u posljednjih šest nastupa.

U prvoj utakmici subotnjeg programa  Dubrovnik je kao domaćin svladao Kvarner 2010 s 98-74.

Zadar je prvi na ljestvici s učinkom 16-2 (34 boda), ispred Splita koji ima 15-2 (32 boda). Slijedi Zabok s 11-7 (29 bodova), a četvrta je Cibona s 10-7 (27 bodova). Dinamo Zagreb je na sedmom mjestu s učinkom 6-12 (24 boda).

