Kladionice ne vjeruju Dinamu koliko vjeruje superračunalo

HNL se zahuktao i borba za naslov je uvelike počela. Dinamo i Hajduk izmjenjivali su se na prvom mjestu te su Splićani sada vodeći s bodom prednosti ispred zagrebačkog sastava. Naravno, očekuje se da se i Rijeka pokrene kako treba i zaprijeti vrhu, no čini se kako će utrka za naslov imati dva sudionika. Kladionice imaju svoje prognoze, a zanimljivo je da statistika kaže drugačije.

Nakon trećine prvenstva, kladionice najveće šanse daju Dinamu. Na "modre" je koeficijent prije ogleda s Rijekom bio 1.65, a onda je nakon pobjede u derbiju pao na 1.55. Što se tiče Hajduka, koeficijent da osvaja prvenstvo je prije remija u Koprivnici bio 2.20, a nakon utakmice skočio je na 2.50. Tako je odnos 60:40 u korist "modrih". Razlika prema kladionicama nije toliko velika te bi se dosta toga još moglo promijeniti.

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Statističari pak, daju veliku prednost Dinamu, iako je sada na drugom mjestu. Stranica Stats Rocket, koja koristi ELO projekcije, daje Dinamu čak 76 posto šanse za titulu. Hajduk je drugi te ima oko 20 posto, a treća je Rijeka s mizernih 1 posto. Hajduk ima 51 posto šanse da završi na drugom mjestu, dok Dinamo ima 19. ELO rejting mjeri relativnu snagu određene momčadi s obzirom na rezultate pa se prema promjenama ELO vrijednosti računa ishod koji je najvjerojatniji.

Do kraja prvenstva ima još jako puno i dosta toga se može promijeniti. I Dinamo i Hajduk pokazali su slabosti u igri u dosadašnjem dijelu prvenstva te su začuđujuće kiksali u određenim utakmicama. Dinamo je pobijedio u svim derbijima ove sezone, ali ga muče "male" utakmice, dok je Hajduk u zadnjih nekoliko kola napokon pronašao pravu formu.