Obavijesti

Sport

Komentari 21
TKO OSVAJA HNL?

Kladionice ne vjeruju Dinamu koliko vjeruje superračunalo

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Kladionice ne vjeruju Dinamu koliko vjeruje superračunalo
Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Iako i kladionice i statistika kao prvaka vide Dinamo, statističari nisu toliko sigurni da Hajduk može ugroziti zagrebačku momčad, dok kladionice imaju drugačiju sliku

HNL se zahuktao i borba za naslov je uvelike počela. Dinamo i Hajduk izmjenjivali su se na prvom mjestu te su Splićani sada vodeći s bodom prednosti ispred zagrebačkog sastava. Naravno, očekuje se da se i Rijeka pokrene kako treba i zaprijeti vrhu, no čini se kako će utrka za naslov imati dva sudionika. Kladionice imaju svoje prognoze, a zanimljivo je da statistika kaže drugačije.

Nakon trećine prvenstva, kladionice najveće šanse daju Dinamu. Na "modre" je koeficijent prije ogleda s Rijekom bio 1.65, a onda je nakon pobjede u derbiju pao na 1.55. Što se tiče Hajduka, koeficijent da osvaja prvenstvo je prije remija u Koprivnici bio 2.20, a nakon utakmice skočio je na 2.50. Tako je odnos 60:40 u korist "modrih". Razlika prema kladionicama nije toliko velika te bi se dosta toga još moglo promijeniti.

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a
Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Statističari pak, daju veliku prednost Dinamu, iako je sada na drugom mjestu. Stranica Stats Rocket, koja koristi ELO projekcije, daje Dinamu čak 76 posto šanse za titulu. Hajduk je drugi te ima oko 20 posto, a treća je Rijeka s mizernih 1 posto. Hajduk ima 51 posto šanse da završi na drugom mjestu, dok Dinamo ima 19. ELO rejting mjeri relativnu snagu određene momčadi s obzirom na rezultate pa se prema promjenama ELO vrijednosti računa ishod koji je najvjerojatniji.

Do kraja prvenstva ima još jako puno i dosta toga se može promijeniti. I Dinamo i Hajduk pokazali su slabosti u igri u dosadašnjem dijelu prvenstva te su začuđujuće kiksali u određenim utakmicama. Dinamo je pobijedio u svim derbijima ove sezone, ali ga muče "male" utakmice, dok je Hajduk u zadnjih nekoliko kola napokon pronašao pravu formu. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 21
FOTO Odbojkašica zaludjela navijače senzualnom tetovažom
ATRAKTIVNA SPLIĆANKA

FOTO Odbojkašica zaludjela navijače senzualnom tetovažom

Odbojkašica Barbara Đapić početkom godine potpisala je za Benficu koja je nakon 50 godina osvojila naslov prvakinja Portugala. Splićanku na Instagramu prati 260.000 ljudi
VIDEO Poslušajte komunikaciju sudaca nakon prekršaja Mišića: Daj žuti Majstoroviću, glumio je
SPORNA SITUACIJA

VIDEO Poslušajte komunikaciju sudaca nakon prekršaja Mišića: Daj žuti Majstoroviću, glumio je

Smatramo da je ponašanje domaćeg igrača trebalo biti sankcionirano crvenim kartonom zbog nasilnog ponašanja: odguravanje rukom suparnika u lice koje se smatra nasilnim ponašanjem, poručuje Komisija
VIDEO Liverpool srušio Real na Anfieldu, Bayern s igračem manje nokautirao Parižane!
SJAJNE UTAKMICE

VIDEO Liverpool srušio Real na Anfieldu, Bayern s igračem manje nokautirao Parižane!

Liverpool je golom Mac Allistera pobijedio Real koji nije puno pokazao. Courtois je spašavao Real od većeg poraza. Luis Diaz je donio dva gola Bayernu pa dobio crveni, ali su Bavarci uspjeli pobijediti PSG 2-1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025