Obavijesti

Sport

Komentari 3
TKO ĆE BITI PRVAK?

Kladionice reagirale na epski potop Hajduka i trijumf Dinama

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
Kladionice reagirale na epski potop Hajduka i trijumf Dinama
Zagreb: GNK Dinamo i NK Varaždin u utakmici 14. kola Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Dramatična subota u HNL-u! Dinamo smanjio zaostatak za Hajdukom na samo bod, dok su Splićani doživjeli katastrofu u Rijeci 0-5. Kladionice mijenjaju omjere, Dinamo favorit za naslov

Subota je donijela novi zaplet u borbi za naslov prvaka, Hajdukova prednost pred Dinamom s četiri je boda pala na samo jedan. "Modri" su u susretu protiv Varaždina slavili s uvjerljivih 3-1 i time dodatno učvrstili svoju poziciju na vrhu ljestvice. Hajduk je doživio težak poraz na Rujevici, Rijeka je pred svojim navijačima svladala Splićane s visokih 5-0.

Pokretanje videa...

Golovi na utakmici Rijeka - Hajduk 5:0 02:09
Golovi na utakmici Rijeka - Hajduk 5:0 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Ovakav rasplet kola značajno je utjecao i na kladioničarske koeficijente. Prije početka utakmica, Dinamo je bio favorit za osvajanje prvenstva s koeficijentom 1,70, dok je Hajduk kotirao na 2,10. Međutim, nakon što su Zagrepčani pobijedili, a bijeli pretrpjeli debakl, omjeri su se promijenili.

Dinamo je sada još izraženiji favorit: koeficijent na njegov naslov pao je na 1,55. S druge strane, Hajduk je nakon poraza u Rijeci izgubio dio povjerenja kladioničara; njegov koeficijent skočio je na 2,50. Rijeka je i dalje daleko izvan realnih šansi na šestom mjestu, kvota na nju je 100.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Ljestvica i raspored HNL-a. Kad je novi derbi Dinamo - Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a. Kad je novi derbi Dinamo - Hajduk?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
VIDEO Rijeka - Hajduk 5-0: Riječani nanijeli Splićanima najteži poraz u povijesti HNL-a!
HAT-TRICK FRUKA

VIDEO Rijeka - Hajduk 5-0: Riječani nanijeli Splićanima najteži poraz u povijesti HNL-a!

Hrvatski prvak bio je nevjerojatno efikasan i sa pet udaraca u okvir gola zabio pet golova! Livaja nije ulazio u igru za goste koji ostaju vodeća momčad lige, ali sa samo bodom više od Dinama. Fruk je zabio hat-trick
Evo zašto su diskvalificirali Zubčića. Prošao je kroz cilj pa napravio rijetko viđen potez
HVALEVRIJEDAN POTEZ

Evo zašto su diskvalificirali Zubčića. Prošao je kroz cilj pa napravio rijetko viđen potez

Naši skijaši imali su prvu vožnju u Gurglu za zaborav. Samuel Kolega i Istok Rodeš proklizali su i nisu završili utrku, a Filip Zubčić odvozio je stazu u vremenu za drugu vožnju, ali se sam prijavio da je zahaklao vrata

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025