Kladionice reagirale na epski potop Hajduka i trijumf Dinama

Subota je donijela novi zaplet u borbi za naslov prvaka, Hajdukova prednost pred Dinamom s četiri je boda pala na samo jedan. "Modri" su u susretu protiv Varaždina slavili s uvjerljivih 3-1 i time dodatno učvrstili svoju poziciju na vrhu ljestvice. Hajduk je doživio težak poraz na Rujevici, Rijeka je pred svojim navijačima svladala Splićane s visokih 5-0.

Ovakav rasplet kola značajno je utjecao i na kladioničarske koeficijente. Prije početka utakmica, Dinamo je bio favorit za osvajanje prvenstva s koeficijentom 1,70, dok je Hajduk kotirao na 2,10. Međutim, nakon što su Zagrepčani pobijedili, a bijeli pretrpjeli debakl, omjeri su se promijenili.

Dinamo je sada još izraženiji favorit: koeficijent na njegov naslov pao je na 1,55. S druge strane, Hajduk je nakon poraza u Rijeci izgubio dio povjerenja kladioničara; njegov koeficijent skočio je na 2,50. Rijeka je i dalje daleko izvan realnih šansi na šestom mjestu, kvota na nju je 100.