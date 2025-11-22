Dramatična subota u HNL-u! Dinamo smanjio zaostatak za Hajdukom na samo bod, dok su Splićani doživjeli katastrofu u Rijeci 0-5. Kladionice mijenjaju omjere, Dinamo favorit za naslov
Kladionice reagirale na epski potop Hajduka i trijumf Dinama
Subota je donijela novi zaplet u borbi za naslov prvaka, Hajdukova prednost pred Dinamom s četiri je boda pala na samo jedan. "Modri" su u susretu protiv Varaždina slavili s uvjerljivih 3-1 i time dodatno učvrstili svoju poziciju na vrhu ljestvice. Hajduk je doživio težak poraz na Rujevici, Rijeka je pred svojim navijačima svladala Splićane s visokih 5-0.
Ovakav rasplet kola značajno je utjecao i na kladioničarske koeficijente. Prije početka utakmica, Dinamo je bio favorit za osvajanje prvenstva s koeficijentom 1,70, dok je Hajduk kotirao na 2,10. Međutim, nakon što su Zagrepčani pobijedili, a bijeli pretrpjeli debakl, omjeri su se promijenili.
Dinamo je sada još izraženiji favorit: koeficijent na njegov naslov pao je na 1,55. S druge strane, Hajduk je nakon poraza u Rijeci izgubio dio povjerenja kladioničara; njegov koeficijent skočio je na 2,50. Rijeka je i dalje daleko izvan realnih šansi na šestom mjestu, kvota na nju je 100.
