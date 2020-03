Klasično odrađivanje zadatka, Majer zabio prvi gol ove sezone

Dinamo je stigao do još jedne prvenstvene pobjede, 'modri' su predvođeni pomoćnim trenerom Reneom Pomsom svladali Istru 2-0. Ni ovoga puta nije to bila vrhunska predstava Zagrepčana, bilo je to daleko od onoga što je hrvatski prvak pružio na Poljudu. Istina, Dinamo je sve riješio već u 2. minuti pogotkom Dilavera, ali 'plavi' su morali biti još agresivniji, još bolji, još uvjerljiviji.

Nenad Bjelica utakmicu je, zbog suspenzije, pratio iz VIP lože, a sa svojim je stožerom u odnosu na utakmicu protiv Hajduka napravio pet promjena u početnoj postavi. Protiv Puljana na terenu nije bilo Livakovića, Moharramija, Theophilea, Gojaka i Ademija, priliku su dobili Zagorac, Stojanović, Gvardiol, Majer i Ivanušec.

Dinamo je protiv Istre rutinski odradio zadatak, sve je podsjećalo na posljednju domaću utakmicu s Rijekom. Rani gol, pa osjetni pad u igri, vjerojatno i manjak voljnog momenta. Puljani su u tom periodu preko Delića propustili svoju priliku za izjednačenje. Sredinom drugog dijela 'modri' su opet pojačali ritam, pokušali utakmicu prelomiti drugim golom, ali neuspješno. Sve do 70. minute i pogotka Majera. Bio je to i prvi gol Dinamove 'desetke' ove sezone...

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Prvi gol za Dinamo postigao je Emir Dilaver koji je već u 2. minuti postigao prvijenac u hrvatskom klupskom nogometu. Standardni branič 'modrih' za sada je u plavom dresu (60. službenih nastupa) zabio tek jedan gol, u domaćoj utakmici protiv Viktorije Plzen.

U Dinama treba istaknuti tek jednu 'bombetinu' More s 30-ak metara koju je Duka obranio uz pomoć grede, novi 90 minuta mladog Gvardiola, vrlo sigurnu predstavu zadnje linije, pa i dosta dobrih poteza Petkovića. Centarfor Dinama nije bio opasan po suparnički gol, ali je iznudio mnoštvo prekršaja, proigravao suigrače, izmučio pulske braniče.