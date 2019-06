Kličkova drama: Obalna straža spašavala me je iz goruće jahte

Bez brige, dobro smo, napisao na svom Twitter profilu Vladimir Kličko koji je morao prekinuti svoj odmor na jahti koja se zapalila iz nepoznatog razloga nedaleko obale Mallorce.

Be careful what you wish for: fate took my wish for “some #adrenalin” a bit too literally and our boat-trip Sunday night ended up in our boat #igniting and family & friends being evacuated by coast guard and fire rescue-team. No worries: we are all fine! #theroofisonfire #song😱 pic.twitter.com/sGN7xfG5JM