Komentari 0
CENIĆ I MOSLAVAC

'Klinci' vuku Nexe: 'Učimo od starijih. Pritisak? Ma uživamo!'

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
3
Foto: RK Nexe

U Našicama su u drugom poluvremenu iz velikog minusa momčad dovukli do egala, ali nagrada im je izmakla u zadnjoj sekundi. U Švicarskoj se sve vratilo i njima i Nexeu

Nema Tina Lučina, ali nema veze kad je tu sjajna Nexeova mladost. Ognjen Cenić ima tek 19, Matko Moslavac 18, negdje bi se možda još načekali da se približe prvom planu, no kad si pravi, ni godine nisu važne što su ova dva mlada beka pokazala u dvije utakmice protiv Schaffhausena. U Našicama su u drugom poluvremenu iz velikog minusa momčad dovukli do egala, ali nagrada im je izmakla u zadnjoj sekundi. U Švicarskoj se sve vratilo i njima i Nexeu (32-31), uz najveću napadačku asistenciju starijeg brata Moslavca, Luku.

- Odigrali smo bolju obranu nego u prošloj utakmici iako izgleda puno 31 primljeni gol. Igrali smo brzo u napadu, sve je prolazilo. A ja sam morao napraviti i neku glupost u obrani pa da opet ispadne neizvjesno - kaže Matko Moslavac, koji ide na glavu i makar je kao dešnjak lijevi bek, radi vrhunski posao i kao desni.

Foto: RK Nexe

- U momčadi imamo puno iskusnih igrača od kojih možemo mnogo naučiti, a na terenu ne osjećamo nikakav pritisak i uživamo.

Cenić, srednji bek iz Leskovca, pravo je malo šilo, ima "štajnsovski" prvi korak i u Srbiji bi mogli imati igrača za ozbiljne stvari. I on s bratom Aleksandrom čini bratski tandem u Nexeu.

Foto: RK Nexe

- Sve ono što smo promašili u Našicama, sad nam se vratilo. S ova dva boda opet smo u igri za prolazak skupine. 

