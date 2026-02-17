Klizala je, klizala i samo padala. A onda je uskočila u bikini i počela golicati maštu fanovima

Elise Christie nekada je bila poster-djevojka britanskog zimskog sporta i ljepotica na ledu čije su se utrke u brzom klizanju na kratkim stazama pratile s napetošću. Proživjela je svašta, ali je i dalje pozitivna
Elise Christie, deseterostruka europska i trostruka svjetska prvakinja u brzom klizanju na kratke staze, bila je predodređena za olimpijsku slavu.
| Foto: David Davies
No, umjesto medalja, tri Olimpijske igre donijele su joj samo padove, diskvalifikacije, suze i bujicu online zlostavljanja koje ju je gurnulo na samo dno.
Danas, s 35 godina, njezina priča nije o sportskim uspjesima, već o brutalnoj borbi za preživljavanje koja ju je odvela od dostavljanja pizze do prodaje intimnih fotografija na internetu.
Njezina olimpijska agonija započela je u Sočiju 2014. godine, gdje je kao jedna od favoritkinja diskvalificirana u sve tri discipline. Nakon sudara u finalu na 500 metara, za koji su je okrivili navijači iz Južne Koreje, primila je tisuće poruka mržnje i prijetnji smrću. Trauma se nastavila i četiri godine kasnije u Pyeongchangu, gdje je ponovno ostala bez medalje nakon novih padova i diskvalifikacija. Šest pokušaja, šest neuspjeha.
Kraj sportske karijere, zapečaćen ozljedom gležnja koja joj je uništila snove o nastupu u Pekingu 2022., bio je tek početak njezina sunovrata. Bez financijske potpore i životnih vještina izvan sporta, našla se na ulici.
Kako bi preživjela, radila je tri posla. Noćne smjene na aerodromu započinjala bi u tri ujutro, nakon čega bi ostatak dana dostavljala pizze za Pizza Hut, a vikendom radila na tržnici. Ponekad bi spavala u automobilu, potpuno iscrpljena i bez nade. Kolege iz pizzerije u čudu su je pitali što olimpijka radi tamo.
Foto Instagram
U očaju, okrenula se kontroverznoj platformi za odrasle. Iako priznaje da to nikada nije željela raditi, to joj je bio jedini izlaz. Procijenila je da na svakih 700 pretplatnika zaradi oko 5.000 funti – isti iznos koji je dobila za osvajanje naslova svjetske prvakinje 2017. godine. Odluka je imala cijenu; neki prijatelji prestali su razgovarati s njom.
Njezina borba bila je dublja od financijskih problema. Godinama se nosila s posljedicama trauma, uključujući požar koji je jedva preživjela i seksualni napad. U najmračnijim trenucima se samoozljeđivala, a nakon što je dotaknula dno, potražila je pomoć. Dijagnosticiran joj je bipolarni poremećaj.
Prekretnica se dogodila u klinici za rehabilitaciju, gdje je upoznala partnera Connora Thomsona. Danas je majka dvogodišnje kćeri Millie, za koju kaže da joj je "najbolja stvar koja joj se ikad dogodila". Vratila se u rodnu Škotsku, radi kao koordinatorica aktivnosti i napokon osjeća mir.
