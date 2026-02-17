Obavijesti

Galerija

Komentari 1
FOTO: NESALOMLJIVI DUH

Klizala je, klizala i samo padala. A onda je uskočila u bikini i počela golicati maštu fanovima

Elise Christie nekada je bila poster-djevojka britanskog zimskog sporta i ljepotica na ledu čije su se utrke u brzom klizanju na kratkim stazama pratile s napetošću. Proživjela je svašta, ali je i dalje pozitivna
Pjong?ang: Zimske olimpijske igre, 4. dan
Elise Christie, deseterostruka europska i trostruka svjetska prvakinja u brzom klizanju na kratke staze, bila je predodređena za olimpijsku slavu. | Foto: David Davies
1/41
Elise Christie, deseterostruka europska i trostruka svjetska prvakinja u brzom klizanju na kratke staze, bila je predodređena za olimpijsku slavu. | Foto: David Davies
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026