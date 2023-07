Ključan derbi pred Hrvatskom: 'Uđemo li s njima u takvu utakmicu, šanse su nam male'

Čast Argentini, čast i Japanu protiv kojeg ćemo tek igrati u zadnjem kolu skupine, ali ono o čemu su svi razmišljali još od ždrijeba Svjetskog prvenstva sredinom travnja, tempirali i pripreme, slijedi u srijedu u zoru po hrvatskom vremenu. Ili, točno u podne po lokalnom.

No zadržimo se na hrvatskom. Dakle, Hrvatska - Mađarska, Marine Messe, 5:00. Repriza finala lanjskog Europskog prvenstva u Splitu nakon kojeg su se radovali Hrvati. Derbi za prvo mjesto skupine, a koje jamči izravan plasman u četvrtfinale odnosno zaobilazak utakmice osmine finala. Ovaj puta dodatno vrijedno jer već u toj fazi na drugoj će strani izvjesno biti Srbija ili Crna Gora.

Danas, desetak mjeseci nakon hrvatskog zlata, Mađarska je kudikamo snažnija, jača, opasnija. Povratnik u reprezentaciju jest kapetan Denes Varga te pakleni ljevak Marton Vamos. Možda više nije razinom i ulogom kao nekoliko godina ranije, ali ako mu date i malo prostora, možete po loptu u mrežu. Varga? Produžena ruka u bazenu izbornika i prezimenjaka Zsolta.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

- Utakmica je važna, to znamo, ali opet nije presudna. Napravit ćemo sve da utakmicu dobijemo, imamo snagu i kvalitetu, ali da nas čeka jedan suparnik koji je iznimno jak, koji je možda jedan od glavnih kandidata za osvajanje naslova ovdje, to također stoji. Međutim, dobivali smo ih do sada, ne vidim zašto ne bi mogli i sutra, ali jasno morat ćemo biti na sto posto svojih mogućnosti - najavio je izbornik Ivica Tucak.

'Barakude' su osjetile bazen i dvoranu u Fukuoki laganim zagrijavanjem protiv Argentine (24-5), a u takvim utakmicama najvažnija vijest glasi da se nitko nije ozlijedio. Debitirali su na velikom turniru Marino Čagalj i Zvonimir Butić, izbornik je odmor priuštio Marku Žuveli, koji sigurno ulazi među 13 za ovu utakmicu. Mađari su, pak, pobijedili Japan na otvaranju 16-8, ali su protivnika slomili tek u zadnjoj četvrtini (6-1).

- Znam da će nas oni sigurno pokušati poremetiti uvođenjem drugog centra, dakle, uvodit će nam u prvu liniju naše lakše igrače. Mi ćemo se pripremiti da imamo u momčadi jednog ili dvojicu braniča više, kako bismo pokušali neutralizirati njihov napad. Imaju sjajne individualce poput Zalankija, Denesa Varge, Manhercza, Vamosa i jedini način će biti puno agresivnija obrana. Obrana koja neće smjeti dopustiti lagane golove, udarce. Uspijemo li to s kontroliranom agresivnom obranom. Mađarska je napadačka momčad koja igra na puno golova i ukoliko uđemo u takvu utakmicu, onda su nam šanse malene. Ali ponavljam, mi imamo fenomenalnu atmosferu u momčadi i to mi je najdraže. Da su igrači između sebe prijatelji - dodao je Tucak.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Marko Bijač bio je možda i ključna karika splitskog finala prošlog rujna, s deset kolosalnih obrana. Bez takvog Bijača, naravno, šanse Hrvatskoj bitno opadaju.

- Pa da, to je uvijek tako, ha, ha. Mađari zaista imaju najbolju šutersku moć i morat ćemo biti iznimno agresivni, brzi, pokretljivi u obrani kako bismo ih što više zatvorili te kako bi oni što umorniji dolazili u napad. Vjerujem da ćemo to dobro odraditi. Mađari su jedni od najvećih favorita ovdje i sigurno da su s takvim ambicijama i došli u Fukuoku. Pojačani su u odnosnu na proteklo razdoblje za Denesa Vargu i Vamosa, a to su njihova dvojica možda i ključnih igrača, tako da će nam biti i teže nego je to bilo u Splitu u finalu Europskog prvenstva. Ali, ako ćemo biti koncentrirani u obrani, bit će u redu - dometnuo je Bijač i o panonskim susjede.