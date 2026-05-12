Ključni tjedan za Modrića, ali i Milan: 'Da je po njegovom, on bi već zaigrao protiv Atalante'

Kapetan Hrvatske i jedan od najboljih igrača Milana ove sezone Luka Modrić (40) mogao bi nazad na teren prije očekivanog. Veznjak je krajem travnja na utakmici protiv Juventusa ozlijedio jagodičnu kost i odradio operaciju te se njegov povratak očekivao početkom lipnja nakon što klupska sezona završi. Međutim, neumoljivi Hrvat želi pomoći svom klubu koji je u lošoj formi i na zadnjih šest utakmica ima tek jednu pobjedu, a u nedjelju su na San Siru izgubili od Atalante Marija Pašalića (3-2).

Talijanska La Gazzetta dello Sport piše kako će odraditi testove krajem tjedna na temelju kojih će znati hoće li moći igrati za vikend protiv Genoe. Ako mu liječnička služba dopusti povratak na teren, bit će to zasigurno sa zaštitnom maskom.

- Posjetio je svlačionicu prije utakmice s Atalantom (i njegovo još uvijek natečeno lice nije prošlo nezapaženo), ali jedno je presvući se s ostalima, a drugo pokucati, pozdraviti i sjesti na tribine. Da je po njemu, u prošlu nedjelju protiv Atalante bi već bio na klupi. Ovaj stav mnogo govori o njegovoj želji da pomogne AC Milanu, piše talijanski dnevnik.

'Rossoneri' se bore za jednu od prve četiri pozicije koja vodi u Ligu prvaka i imaju isti broj bodova kao peta Roma (67). Como im je za petama sa 65 bodova, a treći Juventus ih ima 68. Napoli je na 70, a Inter je već osvojio prvenstvo i trenutačno ima 85 bodova.

Do kraja prvenstva ostala su još dva kola. Milan će igrati protiv Genoe u gostima i Cagliarija kod kuće. Roma će zaigrati u derbiju protiv Lazija i onda ići na gostovanje kod Verone. Como će ugostiti Parmu i u zadnjem kolu igrati protiv Cremonesea koji se bori za ostanak. Juventus će dočekati Fiorentinu i odigrati torinski derbi u zadnjem kolu, a Napoli ide na gostovanje u Pisu i kod kuće će zaigrati protiv Udinesea.

Modrićeva budućnost u Milanu još uvijek nije razjašnjena. Talijanski prvoligaš želi da i iduće sezone Hrvat ostane, ali dosta toga će ovisiti o tome hoće li se 'rossoneri' plasirati u Ligu prvaka naredne sezone ili ne. Kako god, Modrić će odluku o svojoj budućnosti ubrzo donijeti, a mi ćemo ga na nogometnim terenima gledati još minimalno jednu sezonu.