Klopp novinaru: Znači ja imam problem s koronom, a vi ne...?

Atletico Madrid pobijedio je Liverpool 1-0 u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka, a sada se približava prilika 'redsa' da se izvuku na domaćem terenu. Ipak, na presici na kojoj je Jürgen Klopp trebao najaviti taj okršaj u kojemu njegova momčad i dalje ima dobre izglede za prolazak dalje, svu je pažnju ukralo 'predavanje' Nijemca o korona virusu.

POGLEDAJTE DRUŽENJE S DJECOM:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Španjolski mu je novinar pojasnio kako je doputovao iz Španjolske te kako su tamo jake mjere protiv širenja korona virusa na snazi. Od zatvorenih škola, do praznih tribina na stadionima. Budući da je nogomet igra s puno kontakta, Španjolac je pitao Kloppa ne brine li ga da će se netko od nogometaša ipak zaraziti (iako je zabranjeno rukovanje prije početka utakmice).

Foto: Reuters

Klopp je isti tren izgubio živce i pojasnio novinaru:

- Vi ste iz Madrida? Jeste li zabrinuti? - počeo je Klopp, na što je novinar odgovorio da nije on taj koji će sutra igrati nogomet, a Jürgen je i na to imao spreman odgovor:

- To nije toliko bitno. Igranje nogometa je samo dio ovog društva. Mi nismo društvo, mi smo dio društva i svi moramo biti zajedno zabrinuti - rekao je trener domaće momčadi, a potom zaključio:

Foto: Reuters

- Dakle, u Madridu su zatvorene sve škole, fakulteti, a vi ste došli ovdje zbog nogometa i svejedno me pitate to pitanje. To je naš zajednički problem i ne možemo ga riješiti nogometom. Nogomet je naš posao, vaš je da prenosite informacije. Nadam se da to radite bolje nego što postavljate pitanja. Ljuti me kada postavljate pitanja kao da ja imam problem koji vi nemate - objasnio mu je Klopp.