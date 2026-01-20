Klopp oštro po Realu: 'Moraju imati realne opcije za trenera'

Njemački trener Jürgen Klopp (58), koji trenutačno obnaša funkciju globalnog sportskog direktora za Red Bull, nedavno je dao zanimljiv intervju za medije u Leipzigu u kojem se dotaknuo o mogućnosti da preuzme Real Madrid. Predsjednik Real Madrida Florentino Perez (78) bio je nemilosrdan prema Xabiju Alonsu i otpustio ga nakon jedne polusezone.

- Nalazim se u životnoj fazi u kojoj sam potpuno zadovoljan svojom situacijom. Ne želim biti nigdje drugdje. Ne živciram se kad čujem da je Real Madrid zainteresiran, ako je to uopće istina. To su samo medijske spekulacije. Da, iznenadila me vijest o otkazu Alonsa, ali i ne, nije me iznenadilo. Tako je uvijek u Madridu kada nisu na vrhu ljestvice.

Legendarni Nijemac trenutačno ne razmišlja o povratku u trenerske vode i ne smatra se svjetskom trenerskom klasom.

- Trenutačno bih rekao ne, ali ne mogu reći nikad, nikad, nikad. Ne vjerujem da ću promijeniti mišljenje, ali nisam siguran. Nikad se nisam smatrao trenerom svjetske klase jer sam i dalje imao toliko pitanja kad sam završio. Nikad ne gledam golove unatrag jer želim razumjeti igru ​​neovisno o rezultatu. Hoću znati zašto se nešto dogodilo i kako je došlo do toga. Rezultati su proizvod izvedbe. Dakle, radili smo na izvedbi, a rezultati su u mojim klubovima došli kasnije.

Na kraju teme o Real Madridu obratio se izravno vodstvu kluba.

- Preporučio bih da, kada otpuste trenera, imaju ideju tko će biti njegov nasljednik. I da to bude realno. Ako misle da mogu dovesti Pepa, rekao bih da šanse nisu posebno velike.

Klopp je posljednje vodio Liverpool 2024. godine. Razlog odlaska bilo je zasićenje trenerskog posla u kojem se nalazi od 2001. otkako je preuzeo Mainz. Ondje se zadržao sedam godina, a isto toliko i u Borussiji Dortmund. Na klupu 'redsa' stigao je 2015. godine i vodio ih na 489 susreta.