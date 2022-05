Klopp osuo paljbu: Liga nacija je najsmješnija ideja u nogometu

Liga nacija natjecanje je koje za reprezentacije nema veliku rezultatsku važnost, ali je uvedeno kako bi prijateljski dvoboji bili zanimljiviji. Trener Liverpoola Jürgen Klopp smatra da je to samo dodatno opterećenje za igrače što je rekao i Čeferinu, predsjedniku Uefe.

- Mislim da je Liga nacija jedna od najsmješnijih ideja u nogometu, rekao sam to Čeferinu. Igrači u jednoj sezoni igraju ukupno 70 utakmica za klub i za reprezentaciju. Nekad dođu i do broja od 75, što je za mene ludo. I onda moraju još igrati Ligu nacija jer, eto, postoji i taj turnir. Preferirao bih da UEFA uzme više novca od zarade od finala Lige prvaka, ali da onda izbaci Ligu nacija. To bi bilo moje rješenje - rekao je Klopp.

Hrvatska reprezentacija prve dvije utakmice u Ligi nacija u lipanjskom terminu odigrat će u Osijeku protiv Austrije, odnosno u Splitu protiv Francuske.

Nakon tih dvaju utakmica Hrvatska će gostovati kod Danske (10. lipnja) i Francuske (13. lipnja), a prije Svjetskog prvenstva u Kataru u rujnu će završiti grupnu fazu trećeg izdanja Lige nacija utakmicama protiv Danske kod kuće (22. rujna) i protiv Austrije u gostima (25. rujna).

