Liverpool je izgubio od Southamptona 1-0, a trener 'redsa' Jurgen Klopp bio je vidno razočaran nekim odlukama suca.

Danny Ings doveo je 'svece' u vodstvo u drugoj minuti, a taj rezultat ostao je do kraja utakmice, no Klopp smatra kako je Liverpool trebao imati penal oko 60. minute kada je srušen Sadio Mane. Navodni prekršaj na njemu je napravio Kyle Walker-Peters, no sudac Andre Marriner odmahnuo je rukom.

- Imali smo jako dobar pogled na tu situaciju, izgledala je kao čisti penal. Okrenuo sam se četvrtom sucu, a on mi je rekao kako su već provjerili i da nije penal. To je istina, već su provjerili. Imali smo sličnu situaciju s Leicesterom prošle godine i ljudi su rekli da Sadio Mane prelako pada, no da je to istina, imali bismo penal u ovoj utakmici i siguran penal u prošloj. Mislim da ovo što je Marriner napravio nije u redu, iskreno - rekao je Klopp pa nastavio:

- Ne možemo se mijenjati. Vidim sad da je United imao više penala u dvije godine nego ja u pet i pol. Nemam pojma je li to moja greška ili kako se to dogodi..

U međuvremenu, trener Southamptona Ralph Hasenhüttl, koji je prvi put nakon šest poraza od Liverpoola uspio uzeti bodove 'redsima', pao je na koljena i zaplakao...

