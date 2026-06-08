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GDJE ĆE ANTE?

Klub iz Serie A preotima Rebića Hajduku? Nude mu milijun eura

Piše Zdravko Barišić,
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Klub iz Serie A preotima Rebića Hajduku? Nude mu milijun eura
Varaždin i Hajduk sastali se u 24. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Hajduk želi zadržati bivšeg 'vatrenog', on želi ostati, ali problem bi mogle biti financije. Klub mu za godišnje nudi od 400.000 do 500.000 eura

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Anti Rebiću ponuđen je novi ugovor te se očekuje da će svoju odluku donijeti u skorom razdoblju, objavio je Hajduk prije desetak dana o svom ponajboljem igraču, ali bijelog dima na Poljudu i dalje nema. 

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Susret Rebića i Ibrahimovića | Video: Instagram/

Podsjetimo, ugovor bivšem hrvatskom reprezentativcu istječe 30. lipnja. Sportski direktor Robert Graf ponudio mu je novi, u gabaritima politike štednje i rezanja troškova, a godišnja gaža iznosila bi od 400.000 do 500.000 eura. No, igrač još nije odgovorio na ponudu, a vremena nema puno jer 15. lipnja Gonzalo Garcia će okupiti igrače na pripremama za novu sezonu i još ne zna hoće li na raspolaganju imati napadača koji bi trebao biti važan adut u borbi za ulazak u skupine Europske lige. U minuloj sezoni, u kojoj je uvršten u najbolju momčad HNL-a, zabio je sedam golova i pet puta asistirao u 30 utakmica. 

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Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Dok on puni baterije na godišnjem odmoru i premišlja se hoće li ostati u Hajduku, udvarača ne nedostaje, pogotovo iz Serie A. Tamo je Ante stekao ime i status, pa niti ne čudi što je za njega ozbiljno "zagrizao" novi talijanski prvoligaš Frosinone. Nude mu godišnju plaću do milijun eura, a uz to bi dobio bonus od 150.000 eura, uz dodatne individualne bonuse vezane uz golove i asistencije. Ipak, kako talijanski izvori navode, još je sve u sferi interesa i ponudu još nisu poslali našem nogometašu.

Zagreb: Druženje nakon dodjele nagrade SuperSport Hrvatske nogometne lige
Zagreb: Druženje nakon dodjele nagrade SuperSport Hrvatske nogometne lige | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Rebić (32) bi htio ostati u Hajduku i to je nedvojbeno. Ne odlazi mu se iz Hrvatske, a na Poljudu opet uživa u nogometu nakon ne baš lijepih iskustava u Bešiktašu i Lecceu. Stekao je samopouzdanje koje ga je ranije krasilo, a polako se i vraća u onu nekadašnju formu. Kao takav bio bi od velike pomoći Hajduku u misiji ulaska u grupnu fazu europskog natjecanja, ali i u pokušaju da unesu neizvjesnost u borbu za naslov prvaka i konačno ostvare san star 22 godine. No, sve ovisi o čelnicima kluba i koliko su spremni povisiti ponudu...

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