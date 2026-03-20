DINAMOV GOLMAN NA METI

Klub iz Serie A želi Livakovića!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
U Torinu već igraju dva Hrvata - Sandro Kulenović i Nikola Vlašić, a Kulenovića torinski klub mora otkupiti ako ostane u Serie A. Zanimljivo, Livaković se našao i na naslovnici Tuttosporta

Dominik Livaković (31) ove se zime vratio u Dinamo i odmah ugrabio status prvog golmana, ali uskoro bi mogao promijeniti sredinu. Naime, Torino je zainteresiran za jedinicu "vatrenih", prenose talijanski mediji. 

Važno je napomenuti da je Livaković u Dinamu na posudbi iz Fenerbahčea do kraja ove sezone, a nakon toga bi se trebao vratiti u Istanbul. Takav rasplet situacije otvara šansu Torinu, a sportski direktor Gianluca Petrachi navodno ozbiljno razmatra kupnju Livakovića. 

MARIO KOVAČEVIĆ: 'U svlačionici smo ozbiljno popričali nakon onog protiv Slavena. Bennacer je u kadru'
'U svlačionici smo ozbiljno popričali nakon onog protiv Slavena. Bennacer je u kadru'

Navodno je Lecceov Wladimiro Falcone konkurent za pojačati Torino, uz Livakovića. 

Podsjetimo, Livaković je u karijeri branio za Dinamo, Zagreb, Fenerbahče i Gironu, ali najbolje golmanske dane proveo je u dresu Dinama, gdje igra i danas. 

Argentinski košarkaš mijenjao vjeru zbog prelijepe Srpkinje...
FOTO: MILICA VILDOZA (EX TASIĆ)

Argentinski košarkaš mijenjao vjeru zbog prelijepe Srpkinje...

Luca Vildoza i Milica Vildoza (ex Tasić) zajedno su već više od dvije godine, odnosno otkad je Vildoza igrao za Crvenu zvezdu u sezoni 2022/23. Sada se argentinski košarkaš odlučio promijeniti vjeru i prijeći na pravoslavlje, u čemu ga je podržala partnerica
Koga ljubi najbolji igrač HNL-a? 'Trostruka kruna je osigurana'
FOTO: LJUBAVNA PRIČA

Koga ljubi najbolji igrač HNL-a? 'Trostruka kruna je osigurana'

Toni Fruk prošle je sezone osvojio sve: titule, priznanja i srce djevojke! Toni je zaprosio djevojku Karlu nakon sjajne sezone s Rijekom. Ljubav jača od nogometne slave

