Klub iz Serie A želi Livakovića!

Dominik Livaković (31) ove se zime vratio u Dinamo i odmah ugrabio status prvog golmana, ali uskoro bi mogao promijeniti sredinu. Naime, Torino je zainteresiran za jedinicu "vatrenih", prenose talijanski mediji.

Važno je napomenuti da je Livaković u Dinamu na posudbi iz Fenerbahčea do kraja ove sezone, a nakon toga bi se trebao vratiti u Istanbul. Takav rasplet situacije otvara šansu Torinu, a sportski direktor Gianluca Petrachi navodno ozbiljno razmatra kupnju Livakovića.

U Torinu već igraju dva Hrvata - Sandro Kulenović i Nikola Vlašić, a Kulenovića torinski klub mora otkupiti ako ostane u Serie A. Zanimljivo, Livaković se našao i na naslovnici Tuttosporta i to u kontekstu Torina.

Navodno je Lecceov Wladimiro Falcone konkurent za pojačati Torino, uz Livakovića.

Podsjetimo, Livaković je u karijeri branio za Dinamo, Zagreb, Fenerbahče i Gironu, ali najbolje golmanske dane proveo je u dresu Dinama, gdje igra i danas.