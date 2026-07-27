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Klub koji je iznjedrio Raužana i Kuzmanovića neće se ugasiti! Spojit će se s ekipom iz prve lige

Piše Ivan Kužela,
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Klub koji je iznjedrio Raužana i Kuzmanovića neće se ugasiti! Spojit će se s ekipom iz prve lige
Do?ek bron?anih rukometaša Raužana i Kuzmanovi?a u Brckovljanima | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
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Drama oko gašenja Poleta dobila je neočekivan obrat! RK Polet i MRK Dugo Selo spajaju se u MRK Dugo Selo Polet i cilj im je kreirati što bolju rukometnu akademiju u kojoj će stasati budući reprezentativci

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U nedjelju poslijepodne na službenoj stranici kluba objavljeno je kako se rukometni klub RK Polet gasi nakon 57 godina postojanja. Međutim, u ponedjeljak je uslijedio potpuni obrat cijele situacije. MRK Dugo Selo i RK Polet spajaju snage i od sada zajedno pod imenom kao MRK Dugo Selo Polet.

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Trening rukometaša 03:34
Trening rukometaša | Video: 24sata/HRS

Priopćenje kluba prenosimo u cijelosti.

- S velikim ponosom objavljujemo kako su MRK Dugo Selo i RK Polet donijeli odluku o spajanju svojih rukometnih programa te će od nadolazeće sezone zajedno djelovati pod jednim imenom – MRK Dugo Selo Polet. Ovo spajanje predstavlja važan iskorak u razvoju rukometa na području Dugog Sela i Brckovljana. Važno je naglasiti kako se ne gasi niti jedan klub. MRK Dugo Selo i RK Polet zadržavaju svoju tradiciju, identitet i bogatu povijest, a zajedničkim djelovanjem stvaraju snažniju i kvalitetniju sportsku sredinu za sve sadašnje i buduće generacije rukometaša.

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- Na ovim su prostorima kroz godine stasali brojni vrhunski igrači, među kojima su Tomislav Severec, Zlatko Raužan, Dominik Kuzmanović i mnogi drugi. Njihovi uspjesi potvrđuju kvalitetu rada koja je godinama građena u oba kluba te su najbolji pokazatelj koliko ovaj kraj ima rukometnog potencijala. Upravo s ciljem daljnjeg podizanja kvalitete škole rukometa donesena je odluka o zajedničkom nastupu. Spajanjem stručnog kadra, iskustva trenera, organizacijskih kapaciteta i velikog broja djece stvaraju se još bolji uvjeti za razvoj svih uzrasnih kategorija. Cilj je omogućiti kvalitetniji trenažni proces, veću konkurentnost i još bolje uvjete za napredak svakog mladog rukometaša.

Do?ek bron?anih rukometaša Raužana i Kuzmanovi?a u Brckovljanima
Do?ek bron?anih rukometaša Raužana i Kuzmanovi?a u Brckovljanima | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Pod imenom MRK Dugo Selo Polet gradit će se zajednička budućnost, temeljena na radu, zajedništvu i želji za izvrsnošću. Ovo nije priča o nestanku jednog kluba ili prevlasti drugoga, već o ujedinjenju dviju uspješnih rukometnih sredina koje imaju isti cilj – stvoriti jednu od najkvalitetnijih škola rukometa u Hrvatskoj i nastaviti odgajati nove generacije vrhunskih igrača.
MRK Dugo Selo Polet nije samo novo ime – ono predstavlja zajedništvo, tradiciju i viziju budućnosti hrvatskog rukometa. Jedan klub. Jedna vizija. Jedna budućnost.

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