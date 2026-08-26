Klub Luke Ivanušeca zabranio svojim navijačima odlazak na gostovanja zbog vatrometa!

Feyenoord neće dopustiti svojim navijačima da prisustvuju njihovim sljedećim gostujućim utakmicama nakon što su navijači priredili vatromet koji je ozlijedio sedam ljudi i prekinuo utakmicu nizozemske lige u Cambuur Leeuwardenu u nedjelju.

Feyenoord zabranjuje svojim navijačima ulazak u gostujuće tribine NEC Nijmegena i PEC Zwollea sljedeći mjesec.

- Uprava kluba odlučila je to učiniti nakon mnogo raspravljanog i potpuno neprihvatljivog incidenta s vatrometom u Leeuwardenu prošle nedjelje - priopćio je klub u srijedu.

Feyenoord se suočava s velikom kaznom zbog incidenta u Leeuwardenu jer su domaći navijači zadobili opekline, oštećenje sluha i ozljede oka, a utakmica je prekinuta na oko 20 minuta u prvom poluvremenu, nakon što su gostujući navijači zapalili veliki broj baklji, koje su bacali na ostale gledatelje.

Riječ je o klubu Luke Ivanušeca kojeg je Feyenoord doveo iz Dinama u ljeto 2023. godine za više od sedam milijuna eura. Međutim, Ivanušec se u Rotterdamu nije uspio nametnuti, a ni prošlosezonska posudba u PAOK nije donijela preokret.

Njegov ugovor vrijedi do ljeta 2028. godine, a sve je izglednije da će i ove sezone Ivanušec na posudbu.