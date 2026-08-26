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NAVIJAČKI NEREDI

Klub Luke Ivanušeca zabranio svojim navijačima odlazak na gostovanja zbog vatrometa!

Piše HINA, Ivan Tomašković,
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Klub Luke Ivanušeca zabranio svojim navijačima odlazak na gostovanja zbog vatrometa!
Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Orangepictures
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Ugovor Ljubešćana s nizozemskim prvoligašem vrijedi do ljeta 2028. godine, a sve je izglednije da će i ove sezone na posudbu

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Feyenoord neće dopustiti svojim navijačima da prisustvuju njihovim sljedećim gostujućim utakmicama nakon što su navijači priredili vatromet koji je ozlijedio sedam ljudi i prekinuo utakmicu nizozemske lige u Cambuur Leeuwardenu u nedjelju.

Feyenoord zabranjuje svojim navijačima ulazak u gostujuće tribine NEC Nijmegena i PEC Zwollea sljedeći mjesec.

- Uprava kluba odlučila je to učiniti nakon mnogo raspravljanog i potpuno neprihvatljivog incidenta s vatrometom u Leeuwardenu prošle nedjelje - priopćio je klub u srijedu.

Feyenoord se suočava s velikom kaznom zbog incidenta u Leeuwardenu jer su domaći navijači zadobili opekline, oštećenje sluha i ozljede oka, a utakmica je prekinuta na oko 20 minuta u prvom poluvremenu, nakon što su gostujući navijači zapalili veliki broj baklji, koje su bacali na ostale gledatelje. 

Riječ je o klubu Luke Ivanušeca kojeg je Feyenoord doveo iz Dinama u ljeto 2023. godine za više od sedam milijuna eura. Međutim, Ivanušec se u Rotterdamu nije uspio nametnuti, a ni prošlosezonska posudba u PAOK nije donijela preokret.

Njegov ugovor vrijedi do ljeta 2028. godine, a sve je izglednije da će i ove sezone Ivanušec na posudbu. 

Foto: Goran Stanzl/Pixsell

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