Klub Luke Vuškovića neće igrati ligaški susret. Pogledajte zašto

Piše Ivan Kužela,
Foto: Christian Charisius/DPA

Susret HSV-a i Bayer Leverkusena odgođen je do daljnjeg zbog opasnosti urušavanja krova na Volkspark stadionu. Puno snijega je u zadnjih nekoliko dana padalo na sjeveru Njemačke, a sad se počeo topiti

Utakmica HSV-a i Bayer Leverkusena trebala se odigrati u utorak od 20.30 sati, ali je odgođena zbog opasnosti urušavanja krova stadiona Volkspark. Podosta snijega palo je u gradu na sjeveru Njemačke i radnici na stadionu u punom su pogonu od sredine prošlog tjedna što se tiče čišćenja. 

Uspjeli su radnici očistiti sve potrebne prilaze stadionu, evakuacijske rute, kao i sjedeća mjesta na tribinama, ali opasnost je u snijegu nakupljenom na krovu. Uspješno su počistili snijeg s ruba krova, ali na ostatku se počeo topiti, a odvodi nisu dovoljno prohodni što znači da bi uslijed topljenja snijeg mogao biti pretežak za krovnu konstrukciju.

Čelnici Bundeslige i HSV-a pozvali su eksperte da procijene jesu li uvjeti sigurni za odigravanje utakmice. Nakon provjera i međusobnih konzultacija utakmica će se odgoditi, a novi termin bit će poznat uskoro. Sigurnost svih na stadionu je prioritet i iz tog razloga susret se neće odigrati, prenio je HSV na službenoj stranici kluba

Foto: HSV

Volkspark stadion kultno je mjesto u Njemačkoj i dom HSV-a od 1953. godine. U punom kapacitetu može ugostiti 57.000 gledatelja, a u tijeku je renovacija određenih dijelova stadiona koja je krenula 2022. Na ovom stadionu igrale su se utakmice Svjetskog prvenstva 1974. i 2006. te susreti Europskog prvenstva 1988. i 2024. godine. Ovdje je Hrvatska odigrala 2-2 s Albanijom 19. lipnja 2024. pred gotovo 47.000 gledatelja.

HSV je trenutačno 13. na ljestvici sa 16 bodova u isto toliko kola, a Bayer je 5. sa 29 bodova u 16 susreta. Ostali današnji susreti (Stuttgart - Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund - Werder Bremen i Mainz - Heidenheim) graju se po predviđenom rasporedu. Mladi hrvatski reprezentativac i stoper Tottenhama na posudbi u HSV-u Luka Vušković igra odličnu sezonu, a nedavno je proglašen za igrača polusezone.

