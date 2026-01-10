Senzacija u Bundesligi: Luka Vušković ispred Harryja Kanea proglašen igračem polusezone!

Bundesliga je upravo završila zimsku stanku, a nakon 15 odigranih kola, u službenom izboru navijača za najboljeg igrača dosadašnjeg dijela sezone, veliko iznenađenje. Priznanje nije otišlo u ruke Harryja Kanea, golgeterske mašine iz nepobjedivog Bayerna, već ga je odnio 18-godišnji hrvatski stoper i dragulj na posudbi u HSV-u, Luka Vušković!

Foto: Christian Charisius/DPA

Davida izabrali ispred Golijata

Statistička usporedba dvojice glavnih kandidata čini ovaj izbor još nevjerojatnijim. S jedne strane je Harry Kane, 32-godišnji engleski napadač i kapetan svoje reprezentacije. U 15 nastupa zabio je nevjerojatnih 19 golova, uvjerljivo je prvi strijelac lige i vodi Bayern koji ne zna za poraz, s 1 pobjeda i dva remija. Bavarci su na vrhu ljestvice s 41 bodom i zastrašujućom gol-razlikom od +44.

S druge strane je Luka Vušković, stoper koji je u veljači tek napuniti 19 godina. Igra za Hamburger SV, povratnika u elitu koji se trenutno nalazi na skromnom 13. mjestu sa samo 16 osvojenih bodova. Vušković je u 13 nastupa zabio dva gola, no njegova momčad primila je čak 25 GOLOVA. Kako je onda branič iz donjeg dijela tablice uspio nadmašiti najboljeg strijelca lige u srcima navijača? Odgovor leži u svemu onome što se ne može izmjeriti statistikom. Dok je Kane isporučivao ono što se od njega i očekuje - golove, Vušković je postao simbol otpora, talenta i ljudskosti.

Hrvat je osvojio srca navijača

Mladi Splićanin, koji je formalno igrač Tottenhama, u Bundesligu je stigao tiho, no njegov utjecaj bio je trenutan. Njegova zrelost i mirnoća u obrani, uz sjajnu igru glavom i sposobnost iznošenja lopte, donijeli su mu usporedbe s legendarnim Gerardom Piquéom. Tu su kvalitetu brzo prepoznali, što potvrđuju i dvije uzastopne nagrade za najboljeg mladog igrača mjeseca rujna i listopada.

Ipak, dva su trenutka zapečatila njegov status heroja. Prvi se dogodio na utakmici protiv Eintrachta, kada je brzom reakcijom spasio život suparničkom igraču Rasmusu Kristensenu, zaradivši nagradu za Fair Play potez mjeseca. Drugi je bio čista nogometna magija. U pobjedi protiv Werdera 3-2, Vušković je nakon jednog ubačaja u maniri najvećih majstora petom poslao loptu u mrežu. Taj pogodak nije samo proglašen golom prosinca, već i najljepšim golom cijele 2025. godine u izboru Bundeslige. U međuvremenu je postao i najskuplji igrač HSV-a u povijesti na Transfermarktu s vrijednošću od 40 milijuna eura.

Nevjerojatan uspon "vatrenog" dragulja

Upravo su ti trenuci, koji kombiniraju sportsku genijalnost i ljudsku veličinu, ono što je navijače diljem Njemačke nagnalo da svoj glas daju mladiću iz HSV-a, a ne neumoljivom stroju za golove iz Münchena.

Vuškovićev put do vrha bio je strelovit. Nakon što je kao jedan od najvećih svjetskih talenata napustio Hajduk i potpisao za Tottenham, kalio se na posudbama u Poljskoj i Belgiji. U lipnju 2025. debitirao je i za seniorsku reprezentaciju Hrvatske, a dolazak u HSV, u klub za koji je igrao i njegov brat Mario, pokazao se kao pun pogodak. U samo nekoliko mjeseci postao je stup obrane i miljenik publike, a ova nagrada samo je kruna fantastične polusezone.