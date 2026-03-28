Klubu iz mjesta u kojem većinu čine Srbi pustili Thompsonovu 'Anicu'. Objavili su i snimku...

NK HAŠK Sokol i NK Sinđelić. Na prvu, malo bi tko osim najzagriženijih poznavatelja lokalnog nogometa u Vukovaru i okolici prepoznao o kojim je klubovima riječ. Nije ni utakmica u Starim Jankovcima ponudila golove u 19. kolu Prve županijske lige Vukovarsko-srijemske, čak ni nakon što su gosti u 44. minuti ostali bez Nenada Pantića zbog crvenog kartona. Ali je zato bilo bučno prije njena početka.

Sinđelić je klub iz Trpinje, mjesta u kojem većinu čini srpsko stanovništvo. Pobunio se što su mu domaćini iz HAŠK-a po dolasku pustili pjesmu "Anica, kninska kraljica" Marka Perkovića Thompsona koja govori o uništenju tzv. Republike Srpske Krajine, okupiranog dijela hrvatskog teritorija u prvoj polovici 1990-ih.

"Ugošćeni smo sa standardno prigodnim melodijama odmah po našem dolasku jer čim smo zakoračili na teren počeli su dobro poznati ritmovi pjesama trenutačno u Hrvatskoj popularnog estradnog umjetnika, valjda da bismo se od početka osjećaji ugodno kao najava unaprijed režirane predstave u predstojećih 90 minuta", pišu iz NK Sinđelića na Facebooku pa u nastavku udaraju po sucima.

"Stekao se dojam da su gospoda ispod sudačke uniforme imali dres domaćina jer su baš na polovici na koju mi napadamo ruke sa zastavicama bile visoko podignute, što kulminira poništenim golom u 75. minuti kapetana Kneževića, u situaciji kad se pojavljuje iz drugog plana pet metara ispred obrane domaćina sudac besramno podiže zastavicu i označava ofsajd."

Sa sudačkom naklonošću ili bez nje, HAŠK Sokol je u velikom nizu od pet utakmica bez poraza i kuca na vrata sigurne zone, trenutačno je pretposljednji. Sinđelić ima tri boda više i na desetom je mjestu među 16 klubova u ligi.