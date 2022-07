'Klupa Osijeka? Ja sam trener Slavena. A karma je opet ovdje'

Nakon što je sve zabavio izjavom kako je samo raspucao Dinamo za europski izazov poslije 5-1 poraza 'farmaceuta' u Koprivnici, pred Zoranom Zekićem i njegovim izabranicima nova je teška utakmica. Idu na Gradski vrt gdje su Osijek i Nenad Bjelica ispali iz kvalifikacija za Konferencijsku ligu šokantnim porazom (2-0) od kazahstanskog Kizilžara.

- Nažalost, to nam je karma. Osječani su doživjeli težak poraz i bit će mobilizirani, ali ovako i onako bi bili koncentrirani jer su prošlog tjedna kiksali protiv Lokomotive (2-1). Igramo protiv velikog favorita pa da vidimo gdje smo i što smo - započeo je Zoran Zekić.

Nisu Osječani uvjerljivi već neko vrijeme, a ovaj je poraz samo dolijao 'ulje na vatru' kad je u pitanju trener Nenad Bjelica čiji je odlazak po prvi put zazivala i publika. A Zekić je već bio na klupi Osječana pa bi ga neki voljeli opet vidjeti tamo.

- Trener sam Slaven Belupa, a uvijek me se stavlja u neki kontekst, posebno kad igramo protiv Osijeka. Ali to me zaista ne zanima, ne želim to komentirati ni slušati. Ljudi me ovdje plaćaju, poštujem ovaj klub i sredinu te ću se tako ponašati do kraja - jasno je poručio trener 'farmaceuta'.

A s Osječanima klub iz Koprivnice veže i pojačanje. Riječ je o Talysu (23), lijevom beku koji je na stadion Ivan Kušek-Apaš stigao upravo s Gradskog vrta.

- Vidjet ćemo koliko je spreman. Nemam nikakve sumnje u Talysa i vjerujem da ćemo u njemu imati pravo rješenje za lijevog beka, a Martinaga će doći do onog zbog čega sam ga doveo. Malo je upao u krizu i izgubio samopouzdanje - objasnio je Zekić pa zaključio o posljednjem pojačanju, stoperu Nikoli Jamboru (26):

- Donosi jednu vrstu liderstva i dubinu. Nije igrao dosta dugo, ali rekli smo već da nam igrači najčešće dolaze u takvom izdanju jer da nije tako, vjerojatno bi igrali za nekog jačeg - zaključio je osječki strateg.

Susret 3. kola HNL-a između Osijeka i Slaven Belupa na rasporedu je u nedjelju, 31. srpnja, s početkom u 18 sati i 55 minuta na stadionu Gradski vrt u Osijeku.

