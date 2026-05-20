Knicksi gubili 22 razlike, a onda režirali povratak za povijest!

New York Knicksi poveli su 1-0 u finalu Istočne konferencije nakon što su u Madison Square Gardenu svladali Cleveland Cavalierse 115-104. Domaćini su do pobjede došli velikim preokretom te su nadoknadili zaostatak od 22 koša u zadnjoj četvrtini. Cavaliersi su kontrolirali utakmicu veći dio susreta i osam minuta prije kraja vodili s 93-71. No, tada je uslijedila velika serija Knicksa koja je utakmicu odvela u produžetak.

Knicksi su utakmicu zaključili serijom 44-11. Cleveland je u posljednjih 12 minuta regularnog dijela i produžetku ubacio samo četiri koša iz 18 pokušaja i pritom izgubio sedam lopti. Donovan Mitchell, koji je do tada vodio svoju momčad, u tom je razdoblju postigao samo tri od svojih 29 koševa. Prema ESPN-ovoj analitici, Knicksi su pri zaostatku od 22 poena imali samo 0,1 posto šanse za pobjedu.

​- Igrali smo sjajnu košarku tri četvrtine. Nažalost, u četvrtoj četvrtin, dominirali su nad nama - priznao je trener Cavsa Kenny Atkinson.

Najistaknutiji pojedinac u pobjedi Knicksa bio je Jalen Brunson. Organizator igre Knicksa završio je utakmicu s 38 koševa, pet skokova i šest asistencija. Brunson je postigao 17 poena u posljednjoj četvrtini i produžetku. Upravo je on pogodio koš za izjednačenje na 101-101, devetnaest sekundi prije kraja regularnog dijela, čime je svojoj momčadi osigurao dodatnih pet minuta.

U produžetku su Knicksi nadigrali goste i dobili taj dio igre s 14-3. Za Knickse je to bila osma uzastopna pobjeda u doigravanju, a povratak od 22 poena zaostatka najveći je u klupskoj povijesti.

Uz Brunsona, Mikal Bridges dodao je 18 poena. Kod gostiju najbolji je bio Mitchell s 29 koševa, dok je James Harden ubacio 15 uz katastrofalan šut iz vana. Pogodio je jednu tricu u osam pokušaja. Druga utakmica serije igra se u četvrtak, također u New Yorku.