Knicksi šokirali Celticse, a LA Clippersi razbili Minnesotu

U večeri Super Bowla u NBA su odigrane četiri utakmice New York Knicks su u gostima svladali Boston Celticse, Los Angeles Clippersi Minnesota Timberwolvese, a Miami Heat Washington Wizardse, dok su jedinu domaću pobjedu upisali Toronto Raptorsi protiv Indiana Pacersa.

New York Knicks su sa 111-89 bili bolji od domaćih Boston Celticsa, a Jalen Brunson je u pobjedi svoje momčadi sudjelovao s 31 poenom i osam asistencija.Pobjeda je prekinula niz od pet pobjeda Bostona i pomaknula Knickse na drugo mjesto Istočne konferencije, zajedno s Celticsima; obje momčadi zaostaju pet utakmica za Detroitom. Josh Hart dodao je 19 poena za New York, koji je dobio i 12 poena od Josea Alvarada u svom debiju za Knickse. New York je doveo Alvarada u razmjeni s New Orleansom u četvrtak. Karl-Anthony Towns završio je s 11 poena i 10 skokova, a New York je pobijedio deveti put u 10 utakmica. Celticsi su bili jako loši u tricama, pogodili su samo sedam iz 41 pokušaja (17,1%), a u zadnjoj četvrtini nisu zabili ni jednu iz deset pokušaja. Jaylen Brown je bio najbolji pojedinac Bostona s 26 ubačaja, dok je Derrick White ubacio 19 koševa.

Los Angeles Clippers su također u gostima sa 115-96 nadigrali Minnesota Timberwolvese. Kawhi Leonard postigao je 41 poen i imao osam skokova za Los Angeles koji je pobijedio u drugoj utakmici zaredom. Anthony Edwards postigao je 23 poena i predvodio Minnesotu, koja je izgubila tri od posljednje četiri utakmice. Julius Randle završio je sa 17 poena i osam skokova, a Rudy Gobert 10 poena i sedam skokova.

Foto: Bruce Kluckhohn

I Miami Heat je slavio u gostima, sa 132-101 su nadigrali domaće Washington Wizardse, a do pobjede su ih s po 22 koša svaki predvodili Bam Adebayo i Kasparas Jakucionis. Norman Powell dodao je 21 poen, a Kel'el Ware 19 poena i 14 skokova za Heat, kojem je ovo prva u pobjeda u zadnje četiri utakmice. Kod Wizardsa, koji su samo jednu i pol utakmicu ispred Indiana Pcersa na zadnjem mjestu Istočne konferencije, najbolji je bio Tristan Vukčević s 14 poena, dok su Justin Champagnie, Kyshawn George i Bub Carrington postigli po 13 poena.

Toronto Raptorsi su kod kuće sa 122-104 svladali Indiana Pacerse koja je izgubila četiri utakmice zaredom. Scottie Barnes postigao je 13 od svojih 25 poena, što je najviše u utakmici, u odlučujućoj trećoj četvrtini, a također je predvodio sve igrače s 14 skokova i četiri blokade. Raptorsi su u trećoj četvrtini imali prednost od 44-26 i na kraju pobijedili Pacerse u seriji od četiri utakmice. RJ Barrett je dodao 20 poena, a Sandro Mamukelashvili 17 poena za Toronto. Pascal Siakam postigao je 18 poena za Indianu, a Jay Huff je dodao 15 poena.

Boston Celtics - New York Knicks 89-111

Minesota Timberwolves - Los Aneles Clippers 96-115

Washingtoin Wizards - Miami Heat 101-132

Toronto Raptors - Indiana Pacers 122-104