NBA DOIGRAVANJE

Knicksi u drami do pobjede nad 76ersima, Spursi uvjerljivo do slavlja nad Timberwolvesima

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Bill Streicher/REUTERS

Večer su obilježile velike pobjede gostiju. Jalen Brunson ponovno je bio prvo ime Knicksa, a Victor Wembanyama pokazao je zašto ga cijeli svijet gleda s divljenjem

U polufinalu Istočne konferencije, New York Knicksi su u Philadelphiji srušili 76erse 108-94 i poveli s 3-0 u seriji. Junak je ponovno bio nezaustavljivi Jalen Brunson koji je utrpao 33 poena, od čega su ključni koševi stigli u samoj završnici na opće oduševljenje navijača Knicksa.

Kod domaćina se vratio Joel Embiid (18 poena), ali uz vidljive probleme s ozljedama gležnja i kuka. Paul George je sjajno otvorio s 15 poena u prvoj četvrtini, a onda nestao, do kraja utakmice promašio je svih devet pokušaja iz igre. Knicksi u nedjelju imaju prvu 'meč-loptu' za ulazak u finale konferencije.

Foto: Jesse Johnson/REUTERS

Na Zapadu se nastavlja show Victora Wembanyame. Njegov San Antonio slavio je kod Minnesote 115-108 i poveo 2-1 u seriji. Francusko čudo od djeteta upisalo je još jedno remek-djelo: 39 poena, 15 skokova i 5 blokada.

Wemby je iz igre gađao 13/18, a u ključnoj četvrtini, unatoč opasnosti od šestog prekršaja, hladnokrvno je zabio 16 poena. Minnesota se vratila iz ranog zaostatka od 15 razlike predvođena Anthonyjem Edwardsom (32 poena), ali u završnici nisu imali rješenja za visinu i talent mladog Francuza.

Zanimljivo, obranu Wolvesa su izludili i De'Aaron Fox sa 17 poena te Stephon Castle koji je uz 13 poena podijelio čak 12 asistencija. Serija ostaje u Minneapolisu za četvrtu utakmicu koja se igra u nedjelju navečer.

