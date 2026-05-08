LeBron i Lakersi u problemima, Pistonsi opet bolji od Cavaliersa

Nastavljeno je doigravanje NBA lige, a druge utakmice polufinalnih serija na Istoku i Zapadu donijele su identičan ishod. Domaćini, Detroit Pistons i Oklahoma City Thunder, ostvarili su uvjerljive pobjede i poveli s 2-0 protiv Cleveland Cavaliersa, odnosno Los Angeles Lakersa, čime su svoje suparnike gurnuli na rub ispadanja.

Cunningham vodio Pistonse do nove pobjede, Harden podbacio

Detroit Pistonsi su na svom parketu svladali Cleveland Cavalierse 107-97 i tako stigli do velike prednosti uoči selidbe serije u Ohio. Junak pobjede ponovno je bio Cade Cunningham koji je zaključio utakmicu s 25 koševa i deset asistencija, a odličnu podršku imao je u Tobiasu Harrisu koji je dodao 21 koš.

Foto: Rick Osentoski

Iako su Cavaliersi nakratko poveli početkom posljednje četvrtine (81-79), Pistonsi su serijom ključnih poteza osigurali pobjedu. Prvo je Duncan Robinson pogodio tricu za preokret devet minuta prije kraja, da bi Cunningham svojom tricom dvije minute prije kraja odveo Detroit na nedostižnih devet koševa prednosti. Robinson je utakmicu završio sa 17 poena, pogodivši pet od devet pokušaja za tri. Pistonsi su time stigli do pete uzastopne pobjede otkako ih je Orlando doveo na rub eliminacije u prvoj rundi.

​- Mi vas jednostavno izmorimo. To je naš cilj - poručio je trener Detroita J.B. Bickerstaff nakon utakmice.

Kod Cavaliersa je briljirao Donovan Mitchell s 31 košem, a Jarrett Allen je odigrao znatno bolje nego u prvoj utakmici, upisavši 22 koša i sedam skokova. Ipak, ključni problem za goste bila je katastrofalna večer Jamesa Hardena. Bivši MVP lige ubacio je samo deset koševa uz šut iz igre 3/13 te je imao četiri izgubljene lopte, uključujući i jednu ključnu 33 sekunde prije kraja pri zaostatku od šest poena. Uz njega je podbacio i Max Strus koji je nakon 19 koševa u prvoj utakmici, ovaj put ostao na samo tri. Koliko su se Cavsi mučili s napadom, pokazuje i podatak da su u zadnjoj četvrtini promašili svih 11 šuteva za tricu.

Foto: Rick Osentoski

​- Nažalost, ovo nije bila noć u kojoj smo dobro šutirali - 7 od 32 za tri poena - priznao je trener Cavsa Kenny Atkinson.

Serija se sada seli u Cleveland, gdje se u subotu igra treća utakmica, a Cavsi će morati pronaći rješenje za loše otvaranje utakmica koje ih je mučilo u oba susreta u Detroitu.

Branitelji naslova nezaustavljivi, klupa Thundera slomila Lakerse

U Zapadnoj konferenciji, branitelji naslova Oklahoma City Thunder nastavili su svoj pobjednički niz i u ovogodišnjem doigravanju. Uvjerljivom pobjedom nad Los Angeles Lakersima 125-107, Thunder je također poveo s 2-0 u seriji.

Iako su Shai Gilgeous-Alexander i Chet Holmgren s po 22 koša bili najefikasniji u redovima pobjednika, ključ pobjede ležao je u nevjerojatnom doprinosu igrača s klupe. Rezervisti Thundera nadigrali su klupu Lakersa s čak 48-18 u poenima, a predvodili su ih Jared McCain s 18 i Cason Wallace s 12 koševa. Koliko je klupa bila dominantna, svjedoči i podatak da je Oklahoma povećavala svoju prednost i u trenucima dok je njihov najbolji igrač, Gilgeous-Alexander, bio na odmoru.

Foto: Alonzo Adams

Lakersima nije pomogla ni sjajna večer Austina Reavesa, koji je bio prvo ime susreta s 31 košem, dok je LeBron James dodao 23. Gosti su tijekom cijelog susreta imali velikih pritužbi na suđenje, no to ne umanjuje činjenicu da nisu pronašli rješenje za raznovrstan napad Thundera. Utakmica je pratila sličan scenarij kao i prva - Lakersi su se držali u igri veći dio susreta, no u završnici nisu mogli parirati širini i napadačkoj moći domaćina. Cason Wallace je pogodio ključnu tricu u posljednjoj dionici koja je slomila otpor gostiju i izazvala erupciju oduševljenja u dvorani.

Treća utakmica serije igra se u subotu u Los Angelesu, gdje će Lakersi pred svojim navijačima tražiti slamku spasa.