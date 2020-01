'Kobe je rekao da želi biti bolji od Jordana i umrijeti mlad!'

Kobe Bryant, Tracy McGrady i Allen Iverson. Bilo je to jedno od najvećih rivalstava u NBA ligi tijekom 2000-ih godina. Uvijek se između njih igralo na 'kost', 'trash talk' je bio na maksimalnoj razini, ali bilo je prisutno i ogromno poštovanje.

Cijeli svijet je ostao potresen nakon što je Kobe Bryant (41) poginuo u nesreći helikoptera zajedno s kćerkom Giannom i još sedmoro ljudi. Mnogi klubovi i sportaši diljem svijeta oprostili su se od legende, a među njima su i Allen Iverson i Tracy McGrady (40). Legenda Sixersa se oprostila preko društvenih mreža, a T-Mac je gostovao na ESPN-u u emisiji kod Rachel Nichols te se rasplakao.

Otkrio je kako je Kobe na početku karijere govorio kako želi umrijeti mlad!?

Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Ovo zvuči ludo, ali to je Kobi rekao, govorio je to uvijek: "Želim umrijeti mlad". "Želim postati besmrtan". "Želim da moja karijera bude bolja od Jordanove". Mislio sam da je lud. Plesao sam sa kćerkom prekjučer kad sam čuo vijesti i nisam mogao vjerovati. Slomljen sam - rekao je McGrady, a onda dodao:

- Ta izjava jeste bila prije što je dobio djecu i vjerujem da nije tako razmišljao nakon dolaska djece - zaključio je.

Foto: dpa/DPA/PIXSELL

Allen Iverson ostao je bez teksta nakon što je čuo za njegovu smrt. Trebalo mu je neko vrijeme da slegne dojmove, a onda se od Kobeja oprostio na Instagramu.

- Riječi ne mogu opisati kako se osjećam danas. Jedine riječi koje su mi u glavi sada - žalostan i slomljen. Ne mogu se riješiti tog osjećaja što god radio nakon što sam čuo vijest o njegovoj smrti. Ljudi će uvijek pamtiti naše dvoboje u ligi, ali on je za mene imao puno veće značenje. Neću nikada zaboraviti moju prvu utakmicu protiv Lakersa u gostima. Došao je do hotela, otišli smo u restoran, a kad me vratio nazad u hotel, pitao me je: 'Što ćeš raditi večeras?' Odgovorio sam mu da idem u klub, a onda sam ga pitao gdje on ide. 'Pa ja idem u teretanu'. To je on, učenik košarke i života. Stalno je bio pripremljen, to je ono što svi zovemo Mamba stil - napisao je Iverson.

Foto: REUTERS/Davor Plukavec/Pixsell

Podsjetimo, legendarni košarkaš i njegova kći putovali su iz okruga Orange u akademiju Mamba u mjestu Thousand Oaks 60-ak kilometara zapadno od centra Los Angelesa. Zbog guste magle u planinama i loše vidljivosti helikopter se srušio pri brzini od oko 300 km/h.

Foto: Instagram

Među žrtvama pada aviona još je dio druge obitelji, bejzbolski trener sveučilišta u okrugu Orange John Altobelli (56), njegova supruga Keri i kći Alyssa, koja je trebala zaigrati na turniru kao i Kobejeva kći, potvrdio je Johnov brat za CNN. Bile su suigračice u akademiji Mamba. Poginula je i košarkaška trenerica Christina Mauser koja je radila u jednoj privatnoj osnovnoj školi u okrugu Orange, mlada košarkašica Payton i njena majka Sarah Chester, kao i pilot Ara Zobayan, javlja CBS Local.