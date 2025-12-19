Obavijesti

Kocaelispor nastavio sjajan niz! Smolčić zabio, Petković odličan

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Varaždin i Rijeka sastali se u 28. kolu HT Prve lige | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Turski Kocaelispor produžio je niz na sedam utakmica bez poraza. Hrvoje Smolčić zabio je prvi gol za Kocaelispor, gosti su izjednačili, a onda je Bingol zabio za 2-1. Petković je igrao 90 minuta

U ogledu 17. kola turske Superlig nogometaši Kocaelispora su pred svojim navijačima s 2-1 svladali Antalyaspor. Prvi pogodak na susretu postigao je hrvatski nogometaš Hrvoje Smolčić koji je u 24. minuti naciljao suparničku mrežu. I ostali su pogoci postignuti u prvom poluvremenu. Gosti su izjednačili golom Giannettija u 32. minuti, dok je u 37. Bingol bio strijelac za povratak u vodstvo domaćeg sastava.

Smolčić je kao i Bruno Petković bio u udarnom sastavu Kocaelispora. Smolčić je odigrao cijelu utakmicu, a Petković je zamijenjen u 91. minuti. Tako je Kocaelispor nastavio niz od sedam utakmica bez poraza.

Na vrhu ljestvice je Galatasaray koji ima 39 bodova. Tri manje ima Fenerbahce koji je drugi, dok je na trećoj poziciji Trabzonspor s 35 bodova. Kocaelispor je osmi na ljestvici i sada ima 23 boda.

