NIJE KRENULO IDEALNO

Kocaelispor opet izgubio, trener komentirao Brunu Petkovića: 'Nije prikazao željenu igru'

Piše Petar Božičević,
Zagreb: Igrači GNK Dinamo u suzama se oprostili od navijača | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Podsjetimo, Petković je za Dinamo igrao sedam godina i u 279 utakmica zabio 88 golova, uz 61 asistenciju. Ovog je ljeta napustio klub na buran način

Bruno Petković (30) ovog je ljeta dres Dinama zamijenio onim Kocaelispora, ali njegova turska avantura nije krenula idealno. Nakon slabijeg prvog nastupa i dva promašena zicera, u drugom dvoboju je Kocaelispor opet izgubio (od Samsunspora 1-0), a trener Selcuk Inan komentirao je igru Hrvata. 

- Bruno Petković je važan igrač za našu momčad. U prva dva susreta nije dao doprinos u smislu golova, nije prikazao željenu igru, ali prisutan je u svim našim akcijama - rekao je trener Kocaelispora i dodao:

- Siguran sam da će se jednog dana te njegove dobre igre vratiti i u vidu njegovih golova te da će nas razveseliti. Vjerujem u njega. 

Podsjetimo, Petković je za Dinamo igrao sedam godina i u 279 utakmica zabio 88 golova, uz 61 asistenciju. Ovog je ljeta napustio klub na buran način.

OSTALO

