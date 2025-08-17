Kocaelispor opet izgubio, trener komentirao Brunu Petkovića: 'Nije prikazao željenu igru'

Bruno Petković (30) ovog je ljeta dres Dinama zamijenio onim Kocaelispora, ali njegova turska avantura nije krenula idealno. Nakon slabijeg prvog nastupa i dva promašena zicera, u drugom dvoboju je Kocaelispor opet izgubio (od Samsunspora 1-0), a trener Selcuk Inan komentirao je igru Hrvata.

- Bruno Petković je važan igrač za našu momčad. U prva dva susreta nije dao doprinos u smislu golova, nije prikazao željenu igru, ali prisutan je u svim našim akcijama - rekao je trener Kocaelispora i dodao:

- Siguran sam da će se jednog dana te njegove dobre igre vratiti i u vidu njegovih golova te da će nas razveseliti. Vjerujem u njega.

Podsjetimo, Petković je za Dinamo igrao sedam godina i u 279 utakmica zabio 88 golova, uz 61 asistenciju. Ovog je ljeta napustio klub na buran način.