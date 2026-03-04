Ovo je zadnji intervju Georga Kocha: 'Nekad sam depresivan, nekad dobro. Znam da to dolazi'

Dok Dinamo igra utakmicu u Kupu protiv Kurilovca, stigla je užasno tužna vijest. Njemački golman i ljubimac navijača Dinama, Georg Koch, preminuo je u 55. godini života od raka gušterače. Veliki šok za sve navijače Dinama jer je Koch zaista bio poseban igrač i poseban golman. Mamio je osmijeh na lice svojim obranama i izjavama, a svi će ga pamtiti po čudima koje je radio protiv Ajaxa 2007. godine. Bio je veliki borac, ali je ipak bolest bila jača. U svojem zadnjem intervjuu već je bio pomiren s bolešću. Dali su mu šest mjeseci života, ali se borio godinu i pol dana.

- Ponekad se osjećam vrlo dobro, a ponekad lošije. Općenito, kad se osvrnem na trenutak kad mi je rečeno da imam još šest mjeseci života, moram reći da se danas osjećam pozitivno. Naravno, nije to slučaj svaki dan, ali u cjelini je sve dobro - rekao je Koch u intervjuu za Sport 1 pa dodao:

- Znao sam da se moram boriti, uvijek je bilo tako u mom životu. Morao sam se izboriti i za svoju poziciju na vratima. Nisam to isprva svima rekao, ali jedno mi je bilo jasno, da neću odustati.

Rekao je kako mu dani nisu isti jer se svaki dan drugačije osjeća. Također, rekao je kako je živ zbog lijekova iz SAD-a koji nisu odobreni u Njemačkoj te da puno koštaju, ali su tada pomagali.

- Ima dana kada sam depresivan, glava mi je prazna, a ima dana kad bih mogao rušiti drveće. Nikad ne mogu reći što će donijeti sutra. Ponekad sam navečer dobro raspoložen, legnem u krevet i sljedeće jutro ne mogu ustati. Puno stvari me jako uznemiri, nije samo bolest u pitanju, tu su i privatne stvari. Ovo je vrlo emotivno za mene. Nisam puno spavao noć prije ovog sastanka. Čovječe, samo znam da taj dan dolazi. Teško je odgovoriti - zaključio je Koch tada sa suzama u očima.