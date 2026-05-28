FOTO: LEŽERNO U AMERIKU
Kockasti se skockali za Svjetsko! Gvardiol i Modrić u netipičnom izdanju, evo koliko košta outfit
Kanadski brend MACKAGE i Hrvatski nogometni savez predstavili su kolekciju koja će hrvatsku nogometnu reprezentaciju pratiti tijekom Svjetskog prvenstva 2026.
Brend MACKAGE i Hrvatski nogometni savez predstavili su u četvrtak službenu kapsulnu kolekciju za Svjetsko prvenstvo 2026. Pogledajte kako je izgledalo snimanje tijekom reprezentativne akcije krajem ožujka i početkom travnja.
| Foto: MACKAGE
Brend MACKAGE i Hrvatski nogometni savez predstavili su u četvrtak službenu kapsulnu kolekciju za Svjetsko prvenstvo 2026. Pogledajte kako je izgledalo snimanje tijekom reprezentativne akcije krajem ožujka i početkom travnja. |
Foto: MACKAGE
Brend MACKAGE i Hrvatski nogometni savez predstavili su u četvrtak službenu kapsulnu kolekciju za Svjetsko prvenstvo 2026. Pogledajte kako je izgledalo snimanje tijekom reprezentativne akcije krajem ožujka i početkom travnja.
| Foto: MACKAGE
Foto MACKAGE
"Vatreni" će tako nositi odjeću ovog brenda gdje god se budu pojavljivali izvan terena.
| Foto: MACKAGE
Foto MACKAGE
Kolekcija je dizajnirana za muškarce i žene te se oslanja na hrvatsku tradiciju kroz nacionalne boje, crvenu, bijelu i plavu.
| Foto: MACKAGE
Foto MACKAGE
Uključuje tehničku gornju odjeću, pletivo, polo majice i krojene donje dijelove, pri čemu je "naglasak na svestranosti i performansama".
| Foto: MACKAGE
Foto MACKAGE
Modeli WELLS-K, LEDGER-K, KOLTON-Z, PORTER-K i JUNIPER predstavljaju širok raspon komada za različite vremenske uvjete i potrebe, dok se cijene kreću od 150 do 1590 dolara.
| Foto: MACKAGE
Foto MACKAGE
Suradnja je predstavljena i kroz promotivnu kampanju snimljenu u ambijentu hrvatskog društvenog kluba, u kojoj sudjeluje cijela reprezentacija.
| Foto: MACKAGE
U istaknutim ulogama pojavljuju se Luka Modrić, Ivan Perišić, Dominik Livaković, Andrej Kramarić, Joško Gvardiol, Mateo Kovačić, Josip Stanišić i Mario Pašalić.
| Foto: MACKAGE
Foto MACKAGE
Za mene je važno ostati miran i fokusiran, a ova kampanja dobro prenosi upravo taj način razmišljanja, kazao je Luka Modrić.
| Foto: MACKAGE
Foto MACKAGE
Vizualni identitet kampanje inspiriran je hrvatskim motivima, uključujući šahovnicu i psa dalmatinera, dok promotivni film prikazuje opuštenu atmosferu i trenutke druženja izvan terena.
| Foto: MACKAGE
Foto MACKAGE
MACKAGE je u sklopu suradnje predstavio i svoj prvi model cipela u bojama hrvatske reprezentacije.
| Foto: MACKAGE
Foto MACKAGE
Kao netko tko ima hrvatske korijene, ova kolekcija za mene ima duboko osobno značenje… To je način razmišljanja s kojim se i MACKAGE snažno poistovjećuje, rekla je izvršna direktorica MACKAGE-a Tanya Golešić.
| Foto: MACKAGE
Foto MACKAGE
Smirenost pod pritiskom je ključna. To je nešto što ova kampanja dobro prikazuje, rekao je Dominik Livaković, koji je i ranije surađivao s ovim brendom.
| Foto: MACKAGE
Foto MACKAGE